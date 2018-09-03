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Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились
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Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились 

Sunmag 18 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Сезон свадеб продолжается, и на этот раз поздравления принимают Венсан Кассель и Тина Кунаки: на прошедших выходных влюбленные обменялись клятвами в небольшом городке Бидарт на юго-западе Франции. Там же, недалеко от Биарицца, у Венсана и Тины есть дом, в котором прошло афтепати торжества. За видео, на котором счастливый Венсан в одном лишь банном полотенце поет Тине серенаду на глазах у немногочисленных гостей, можно отдать многое — недаром оно уже набрало почти миллион просмотров!
Как ни странно, в плане свадебных нарядов Тина и Венсан предпочли классику: невеста красовалась в длинном платье с пышной юбкой и корсетом с эффектным лифом, от которого не так-то просто оторвать взгляд, а Венсан облачился в простой белый брючный костюм, дополнив его лиловой рубашкой и белыми ботинками. В Сети уже успели пошутить, что выглядел он точь-в-точь как типичный жених из российской глубинки, но рядом с такой шикарной женщиной, как Тина, можно позволить себе что угодно.
Кстати, становиться матерью 21-летняя модель, вопреки слухам, не торопится: ей хочется как следует насладиться семейной жизнью вдвоем, а вот Венсан не прочь обзавестись еще одним наследником. И всячески намекает на это возлюбленной: в прошлом году, когда Тина вернулась с Кубы, он подарил ей котенка, о котором она давно мечтала. Подарок тронул девушку до слез, но говорить о материнстве она пока не готова.
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