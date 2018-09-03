Блейк Лайвли уела поклонника, который раскритиковал ее чувство стиля

«Как же я скучаю по тем дням, когда женщины еще не нанимали персональных стилистов, чтобы прийти на церемонию награждения, а одевались самостоятельно! В каждой из них была личность со своим собственным стилем и ошибками», — сокрушалась София Коппола в эссе для журнала W Magazine. Что же, Блейк Лайвли упрекнуть не в чем: во время промотуров своих фильмов она порой меняет по десять нарядов за день, каждый из которых выбирает по собственному вкусу и разумению. По словам Блейк, любовь к моде в ней зародила ее героиня из сериала «Сплетница» Серена ван дер Вудсен: вот кто умудрялся играючи сочетать несочетаемое. Блейк тоже заслужила свой титул голливудской иконы стиля… И вряд ли позволит кому-нибудь отобрать его.

Один из поклонников девушки решил дать ей дружеский совет и под снимком в Instagram, где Блейк позирует в клетчатом брючном костюме, написал: «Говорю это с любовью и уважением к тебе, детка: ради всего святого, найми стилиста или уволь того, с кем сейчас работаешь».

Думаете, после совместной жизни с Райаном Рейнольдсом могло бы хоть капельку смутить подобное? Да не тут-то было. «Спасибо за совет, дорогой! Увы, я пыталась уволить Блейк Лайвли много раз, но эта стерва всегда возвращается. Она не оставит меня в покое», — таков был ответ.

В последнее время актриса действительно будто заново сменила гардероб, чем удивила даже самых преданных фанатов, но с модными приговорами мы бы подождали до последнего: вспомните, как в мае прошлого года все обсуждали «неудачный» выход Блейк в ярком лимонном платье Oscar de la Renta, а теперь лаймовый неон объявлен главным цветом наступающей осени. Вот так-то, хейтеры!

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