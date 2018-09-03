Олимпийка, велосипедки и сумка из змеиной кожи: в чем Эмили Ратаковски выгуливает собаку

В последнее время Эмили Ратаковски удивляет скромностью своих нарядов. Ее все реже можно увидеть в откровенных образах и все чаще — в скромных сарафанах или спортивной одежде. Вероятно, так на повседневный стиль топ-модели влияет замужество: напомним, в феврале этого года она вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-МакКларда.

Так, на днях папарацци застали звезду на улицах Нью-Йорка: она выгуливала свою собаку. На шатенке были надеты черные велосипедки, кроссовки и черно-белая олимпийка с синими и зелеными полосами. Образ дополнила прямоугольная сумка из змеиной кожи на плечевом ремне. Красавица явно не рада была видеть папарацци: половину лица она скрыла за крупными солнцезащитными очками формы «кошачий глаз».