Acne Studios создали коллекцию совместно с брендом знаменитых рюкзаков Fjällräven

Автор: Марина Давлетшина Шведская марка Acne Studios объединилась c другим модным шведским брендом Fjällräven и выпускает капсулу в ярких оттенках и с узнаваемыми лого. В нее вошли футболки с изображениями гор, кепки и даже спальный мешок. А знаменитый рюкзак Kånken (ДНК бренда Fjällräven) стал еще более функциональным: теперь при желании его можно трансформировать в поясную сумку.

Сочетание лаконичного дизайна и ярких оттенков дополнено символичными нашивками: лейблом коллоборации и флагом Швеции. Его цвета: желтый и голубой — Джонни Йоханссон, креативный директор Acne Studios, сделал основными в линейке.

О Fjällräven Джонни Йоханссон говорит, что вырос с ним и хочет поделиться с миром своей любовью к марке. Мы эту любовь безгранично поддерживаем, советуем и вам. Капсула поступит в продажу в магазины по миру уже 6 сентября. Ценовой диапазон вещей — от 150 до 1300 долларов.

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