Ещё
Acne Studios создали коллекцию совместно с брендом знаменитых рюкзаков Fjällräven
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мое сердце разбито, семья разрушена»
«Мое сердце разбито, семья разрушена»

Acne Studios создали коллекцию совместно с брендом знаменитых рюкзаков Fjällräven 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Марина Давлетшина Шведская марка Acne Studios объединилась c другим модным шведским брендом Fjällräven и выпускает капсулу в ярких оттенках и с узнаваемыми лого. В нее вошли футболки с изображениями гор, кепки и даже спальный мешок. А знаменитый рюкзак Kånken (ДНК бренда Fjällräven) стал еще более функциональным: теперь при желании его можно трансформировать в поясную сумку.
Сочетание лаконичного дизайна и ярких оттенков дополнено символичными нашивками: лейблом коллоборации и флагом Швеции. Его цвета: желтый и голубой — Джонни Йоханссон, креативный директор Acne Studios, сделал основными в линейке.
О Fjällräven Джонни Йоханссон говорит, что вырос с ним и хочет поделиться с миром своей любовью к марке. Мы эту любовь безгранично поддерживаем, советуем и вам. Капсула поступит в продажу в магазины по миру уже 6 сентября. Ценовой диапазон вещей — от 150 до 1300 долларов.
Кадры коллекции Кадры коллекции
FashionTime: последние новости
Ким Кардашьян и Крисси Тейген показали украшения-импланты В рекламной кампании Balmain снялись виртуальные модели Moncler и Valentino вперыве совместно создали пуховики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мое сердце разбито, семья разрушена»12
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»19
Назван идеальный размер женской груди
Утяшева испортила фигуру1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение