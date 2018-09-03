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Осень-2018: Что модно носить в этом сезоне
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Осень-2018: Что модно носить в этом сезоне 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наступила осень, а это значит, что уже пора задуматься о покупке одежды и обуви потеплее. «ВМ» побеседовал с экспертом в мире моды Владом Лисовцом о том, что сейчас в тренде.
В течение последних нескольких лет в мире сохраняется популярность универсальной и удобной одежды. Сегодня комфорт — главное требование даже для стильных вещей.
Современные тенденции показывают, что мода больше не требует больших жертв, поэтому популярен «оверсайз», уверен стилист Влад Лисовец.
— Сейчас самая продаваемая, самая желанная у модников одежда — это вещи огромного размера, которые при этом выглядят так, будто вы купили их в секонд-хенде. То есть весь крой настолько старомодный, настолько напоминает 80-е и 90-е, что даже новая одежда навевает на мысли, что их купили в винтажном магазине. Качество вещей перестало быть на первом месте, — говорит Лисовец.
По его словам, именно любовь к ретро, установившаяся уже сравнительно давно, вновь диктует свои правила в мире моды и сегодня.
Дизайнер решил, что в футуристичном мире, который неизбежно придет в скором времени, среди его жителей станут популярны необычные имплантированные под кожу ожерелья или даже обувь.
К проекту Хака уже присоединились мировые звезды. К примеру, звезда американских реалити-шоу, жена рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян «примерила» на себя имплантированное ожерелье, которое светится в такт биения сердца. Модель Крисси Тейген имплантировала себе крылья на грудь, Андрея Пежич решила, что растущие из плеч рога будут смотреться вполне органично, а модельер Тан Френс украсил свою шею необычными жабрами-жабо.
На самом деле никто звездам украшения не имплантировал — это просто аксессуары из пластика, имитирующие модификации тела. Все украшения, создающие эффект имплантации под кожу, можно будет увидеть на выставке, которая стартует 5 сентября в Нью-Йорке.
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