Agent Provocateur представили новую рекламную кампанию

Agent Provocateur опубликовали новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень/зима 2018-19. Лицом бельевого бренда в новом сезоне стала танцовщица и певица Тейана Тейлор. Автором откровенных фотоснимков и видео выступила Шарлотта Уэлс. Над бьюти-образами героини работала известный художник визажист Исамайя Френч, сотрудничавшая в разное время с Vogue UK, Kenzo, Louis Vuitton и Thom Browne. В качестве саундтрека была использовала композиция «Kiss You All Over» культовой американской рок-группы The Exiles.

Напомним, широкую известность Тейана Тейлор получила в 2016 году после выхода клипа «Fade» Канье Уэст, в котором она сыграла главную роль. После этого знойная танцовщица приняла участие в показе Yeezy, весна/лето 2017, выпустила собственную танцевальную фитнес-программу Fade 2 Fit, а также записала совместный с рэпером музыкальный альбом «Keep That Same Energy». Релиз пластинки состоялся в июне 2018 года.