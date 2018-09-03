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Agent Provocateur представили новую рекламную кампанию
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Agent Provocateur представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Agent Provocateur опубликовали новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень/зима 2018-19. Лицом бельевого бренда в новом сезоне стала танцовщица и певица Тейана Тейлор. Автором откровенных фотоснимков и видео выступила Шарлотта Уэлс. Над бьюти-образами героини работала известный художник визажист Исамайя Френч, сотрудничавшая в разное время с Vogue UK, Kenzo, Louis Vuitton и Thom Browne. В качестве саундтрека была использовала композиция «Kiss You All Over» культовой американской рок-группы The Exiles.
Напомним, широкую известность Тейана Тейлор получила в 2016 году после выхода клипа «Fade» Канье Уэст, в котором она сыграла главную роль. После этого знойная танцовщица приняла участие в показе Yeezy, весна/лето 2017, выпустила собственную танцевальную фитнес-программу Fade 2 Fit, а также записала совместный с рэпером музыкальный альбом «Keep That Same Energy». Релиз пластинки состоялся в июне 2018 года.
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