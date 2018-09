Agent Provocateur представили новую рекламную кампанию 

Agent Provocateur опубликовали новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень/зима 2018-19. Лицом бельевого бренда в новом сезоне стала танцовщица и певица Тейана Тейлор. Автором откровенных фотоснимков и видео выступила Шарлотта Уэлс. Над бьюти-образами героини работала известный художник визажист Исамайя Френч, сотрудничавшая в разное время с Vogue UK, Kenzo, Louis Vuitton и Thom Browne. В качестве саундтрека была использовала композиция «Kiss You All Over» культовой американской рок-группы The Exiles.