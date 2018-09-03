Показать все, что скрыто: 10 звездных конфузов из-за нижнего белья

Несколько недель назад Кристина Асмус поделилась с поклонниками несколькими фактами о себе. Если верить словам киноактрисы, она — сущий ангел: перфекционистка, чистюля, спортсменка и благотворительный деятель. Но в список блондинки закрался весьма пикантный факт — жена Гарика Харламова заявила, что не носит нижнее белье.

Не все артисты способны на такое признание — ровно как и не каждая звезда готова прийти на мероприятие в платье на голое тело. Хотя порой и стоило бы: нередко нижнее белье подводит артистов, переводя их эффектные наряды из разряда модных открытий в категорию провалов. Десятка таких конфузов — в фотогалерее Teleprogramma.pro Наташа Королева . Множество знаменитостей совершали эту ошибку — и вновь наступали на те же грабли. Белое белье ни в коем случае нельзя надевать под темную водолазку: под вспышками фотокамер тонкий трикотаж просвечивает и выдает все тайны хозяйки — очень личные. Фото: Борис Кудрявов /Экспресс газета.

Анастасия Волочкова . Страсть балерины к весьма провокационным нарядам отлично известна. Но на премии «Золотой граммофон — 2010» Анастасия предстала в элегантном вечернем платье в пол с открытой спиной. Увы, статную осанку продемонстрировать не удалось — весь вид испортил не к месту надетый бюстгальтер. Фото: архив «Экспресс газеты»

Бритни Спирс (Britney Spears). Концерт певицы Лас-Вегасе в 2016-м году надолго запомнился зрителям. Во время исполнения песни «I Love Rock ’n’ Roll» Бритни устроила настолько жаркие танцы, что не выдержала застежка лифчика. Танцоры спасали Спирс от фиаско всем коллективом, прикрывая артистку и помогая ей вернуть предмет костюма на место. Фото: кадр из видео YouTube

Елена Захарова . На вручении ресторанной премии актриса восхищала гостей тонкой фигурой в солнечно-желтом платье. Но стоило Елене повернуться к фотографам спиной, как комплиментов поубавилось, — взору публики открылись лямки нижнего белья. Почему-то голубого цвета. Фото: архив « Экспресс-газеты

Ольга Орлова . 40-летняя телеведущая выглядит прекрасно и вполне может позволить себе откровенные наряды, например, полупрозрачную юбку и топ из кружева и сетки. И был бы образ безупречным, если бы не косточки бюстгальтера, предательски выглянувшие из-под материала. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Джой Корриган (Joy Corrigan). Американская модель привыкла раздеваться для мужских изданий. Но, как показал Каннский фестиваль, делает это не только ради обложки. На красной дорожке Джой продемонстрировала откровенное розовое платье и… нижнее белье оранжевого оттенка. Кажется, Корриган планировала эту провокацию. Фото: Globallook

Ксения Собчак . Конфуз (не столь критичный по сравнению с предыдущими героинями) случился с Собчак во время работы над программой «Свобода мысли». Во время съемок очередного выпуска Ксения обсуждала с гостями студии насущные проблемы и параллельно боролась с лямкой бюстгальтера, то и дело спадающей с ее плеча. Фото: кадр из программы (соцсети)

Софи Марсо (Sophie Marceau). На Каннском фестивале в 2015 году французскую кинодиву подвело не столько белье, сколько платье. Подол с запахом оказался уж слишком ненадежным: придерживая ткань, Марсо случайно показала чуть больше, чем стоило. Фото: соцсети.