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Селена Гомес устроила разгром в офисе, станцевала на столе и покаталась в тележке — смотрим видео
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Селена Гомес устроила разгром в офисе, станцевала на столе и покаталась в тележке — смотрим видео 

WMJ.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Хмурый офис, бесконечные звонки и электронные письма — иногда работать совсем не хочется. Когда рутина затягивает, срочно нужны острые ощущения. По случаю запуска новой коллекции Coach представил фильм, в котором Селена Гомес отрывается после тяжелого рабочего дня.
У Селены Гомес судьба могла сложиться совсем иначе. Офисная сотрудница, которая усердно выполняет все поручения — кстати, такой образ ей очень идет. В ролике от Coach она предстала в роли милой девушки, которая ждет не дождется конца рабочего дня. А вот после начинается самое интересное! Танцевать на столе, примерять одежду, кататься по офису в тележке — Селена отрывается по полной!
«Не ищи идеал, просто будь собой» — это девиз не только Селены, но и всей коллекции. Естественность, красота и непринужденность сквозят во всем ее образе. Платья в нежных пастельных тонах, плюшевые свитера с милым кроликом и аккуратные сумки — это одежда не для мировых знаменитостей, а для простых девушек, которые любят красивые вещи.
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Фото:архивы пресс-служб
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