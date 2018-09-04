Селена Гомес устроила разгром в офисе, станцевала на столе и покаталась в тележке — смотрим видео

Хмурый офис, бесконечные звонки и электронные письма — иногда работать совсем не хочется. Когда рутина затягивает, срочно нужны острые ощущения. По случаю запуска новой коллекции Coach представил фильм, в котором Селена Гомес отрывается после тяжелого рабочего дня.

У Селены Гомес судьба могла сложиться совсем иначе. Офисная сотрудница, которая усердно выполняет все поручения — кстати, такой образ ей очень идет. В ролике от Coach она предстала в роли милой девушки, которая ждет не дождется конца рабочего дня. А вот после начинается самое интересное! Танцевать на столе, примерять одежду, кататься по офису в тележке — Селена отрывается по полной!

«Не ищи идеал, просто будь собой» — это девиз не только Селены, но и всей коллекции. Естественность, красота и непринужденность сквозят во всем ее образе. Платья в нежных пастельных тонах, плюшевые свитера с милым кроликом и аккуратные сумки — это одежда не для мировых знаменитостей, а для простых девушек, которые любят красивые вещи.

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Фото:архивы пресс-служб