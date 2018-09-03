Miu Miu выпустили новое видео в поддержку осенне-зимней коллекции 

Итальянский бренд представил новое видео в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Главные роли в полутораминутном ролике исполнили модели Адвоа Абоа, Джорджия Мэй Джаггер, Харриет Верней, Ариэль Николсон, художница Кесева Абоа, а также актрисы Эль Фэннинг, Гвендолин Кристи, Рэффи Кэссиди и Роуэн Бланчард.
Источником вдохновения в работе над кампейном послужила эстетика документальных фильмов Энди Уорхола. Режиссерами выступили Стив Маккей и Дуглас Харт. Стилизовала съемки Кэти Гранд, главный редактор издания LOVE Magazine.
Напомним, в середине июля Miu Miu представили печатную версию кампании в поддержку осенне-зимней коллекции. Серию cнимков с Эль Фэннинг, Джорджией Мэй Джаггер, Роуэн Бланчард, Адвоа и Кесевой Абоа сделал британский фэшн-фотограф Аласдер Маклеллан.