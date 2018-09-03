Ещё
Miu Miu выпустили новое видео в поддержку осенне-зимней коллекции
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мое сердце разбито, семья разрушена»
«Мое сердце разбито, семья разрушена»

Miu Miu выпустили новое видео в поддержку осенне-зимней коллекции 

Fancy Journal 48 минут назад
Фото: Fancy Journal
Итальянский бренд представил новое видео в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Главные роли в полутораминутном ролике исполнили модели Адвоа Абоа, Джорджия Мэй Джаггер, Харриет Верней, Ариэль Николсон, художница Кесева Абоа, а также актрисы Эль Фэннинг, Гвендолин Кристи, Рэффи Кэссиди и Роуэн Бланчард.
Источником вдохновения в работе над кампейном послужила эстетика документальных фильмов Энди Уорхола. Режиссерами выступили Стив Маккей и Дуглас Харт. Стилизовала съемки Кэти Гранд, главный редактор издания LOVE Magazine.
Напомним, в середине июля Miu Miu представили печатную версию кампании в поддержку осенне-зимней коллекции. Серию cнимков с Эль Фэннинг, Джорджией Мэй Джаггер, Роуэн Бланчард, Адвоа и Кесевой Абоа сделал британский фэшн-фотограф Аласдер Маклеллан.
Fancy Journal: последние новости
Agent Provocateur представили новую рекламную кампанию Кайли Дженнер стала лицом adidas Originals Венсан Кассель и Тина Кунаки украсили обложку Vanity Fair
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мое сердце разбито, семья разрушена»12
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»19
Назван идеальный размер женской груди54
Утяшева испортила фигуру1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение