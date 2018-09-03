Ещё
10 причин, почему трикотажное платье должно быть в осеннем гардеробе
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Мое сердце разбито, семья разрушена»
«Мое сердце разбито, семья разрушена»

10 причин, почему трикотажное платье должно быть в осеннем гардеробе 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
На смену летним легким воздушным сарафанам приходят уютные трикотажные платья — обязательный пункт осеннего гардероба. Во-первых, такая вещь станет настоящим компромиссом между «тепло» и «модно». Во-вторых, платья в «лапшу» подчеркнут фигуру, сохранившуюся после пляжного сезона. Самый шик — носить их с высокими сапогами с широким голенищем или ботфортами-чулками. Забудьте о коротких платьях-свитерах. Дизайнеры отдают предпочтение юбкам солнце длины миди. Лучшие — у Jacquemus, Sonia Rykiel, Chloé. Рассматриваем и выбираем из нашей подборки.
Harper’s Bazaar: последние новости
4 способа найти летним вещам место в осеннем гардеробе Как носить тканевые ботильоны: 4 самых простых способа Просто и со вкусом: Энн Хэтэуэй отдыхает на яхте Валентино
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мое сердце разбито, семья разрушена»12
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
«В пьяном состоянии у него сносило крышу»19
Назван идеальный размер женской груди54
Утяшева испортила фигуру1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
07:57
Знаменитости-двойники в отечественном шоу-бизнесе
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение