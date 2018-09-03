10 причин, почему трикотажное платье должно быть в осеннем гардеробе

На смену летним легким воздушным сарафанам приходят уютные трикотажные платья — обязательный пункт осеннего гардероба. Во-первых, такая вещь станет настоящим компромиссом между «тепло» и «модно». Во-вторых, платья в «лапшу» подчеркнут фигуру, сохранившуюся после пляжного сезона. Самый шик — носить их с высокими сапогами с широким голенищем или ботфортами-чулками. Забудьте о коротких платьях-свитерах. Дизайнеры отдают предпочтение юбкам солнце длины миди. Лучшие — у Jacquemus, Sonia Rykiel, Chloé. Рассматриваем и выбираем из нашей подборки.