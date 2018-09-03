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Модные тренды этой осени
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Модные тренды этой осени 

WomanHit.ru 27 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Ностальгия по лету, скорее всего, не согреет при первых осенних дождях и ветрах. Но даже в такую погоду можно оставаться элегантной
Размер имеет значение
Время, когда ради красоты жертвовали комфортом, давно ушло. В этом сезоне в очередной раз упор делается и на красоту, и на тепло. Поэтому при выборе пальто стилисты советуют обращать внимание на длинные модели, которые максимально вас согреют. В качестве материала особенно актуальна верхняя одежда из шерсти, твида; расцветка в клетку в этом сезоне лидирует. Что касается моделей, то в тренде безразмерное пальто-накидка, напоминающее пончо, пальто с широкими волнообразными лацканами и пальто в стиле милитари.
Не болит голова
В лидеры выходят всеми любимые вязаные шапки. Вариантов может быть огромное количество. Шапки крупной вязки, шапки-береты во французском стиле, шапки-шарфы, шапки-бини в стиле панк. Стилисты предлагают украшать шапки перьями или бусинами-стразами. Также по-прежнему актуальным остается фетр. Шляпы из этого материала для любителей классики в этом сезоне приобретут украшения в виде лент, перьев, интересных аппликаций. Цветовая гамма неограниченна: яркие головные уборы всегда выгодно будут выделять вас из толпы.
Ковбойский шик  Обычно подобная обувь была скорее стильным атрибутом, но теперь попала в разряд must have этого сезона. Подобные модели весьма удобны в носке, у них, как правило, невысокий и весьма устойчивый широкий каблук. Так что, даже проносив их целый день, вы совсем не устанете. Казаки можно носить как с джинсами, так и платьями. Расцветки могут быть самыми разнообразными: от ярких до классических черных. Фактура кожи — от гладкой до кожи питона или крокодила.
Личный арт-объект
В этом сезоне актуальны как сумка через плечо, так и сумка-мешок или сумка-кисет, сумка-торба. Такой аксессуар станет не только ультрамодным дополнением гардероба, но и будет иметь весьма практичную функцию, так как в подобные объемные сумки влезает достаточно много.
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