Модные тренды этой осени

Ностальгия по лету, скорее всего, не согреет при первых осенних дождях и ветрах. Но даже в такую погоду можно оставаться элегантной

Размер имеет значение

Время, когда ради красоты жертвовали комфортом, давно ушло. В этом сезоне в очередной раз упор делается и на красоту, и на тепло. Поэтому при выборе пальто стилисты советуют обращать внимание на длинные модели, которые максимально вас согреют. В качестве материала особенно актуальна верхняя одежда из шерсти, твида; расцветка в клетку в этом сезоне лидирует. Что касается моделей, то в тренде безразмерное пальто-накидка, напоминающее пончо, пальто с широкими волнообразными лацканами и пальто в стиле милитари.

Не болит голова

В лидеры выходят всеми любимые вязаные шапки. Вариантов может быть огромное количество. Шапки крупной вязки, шапки-береты во французском стиле, шапки-шарфы, шапки-бини в стиле панк. Стилисты предлагают украшать шапки перьями или бусинами-стразами. Также по-прежнему актуальным остается фетр. Шляпы из этого материала для любителей классики в этом сезоне приобретут украшения в виде лент, перьев, интересных аппликаций. Цветовая гамма неограниченна: яркие головные уборы всегда выгодно будут выделять вас из толпы.

Ковбойский шик Обычно подобная обувь была скорее стильным атрибутом, но теперь попала в разряд must have этого сезона. Подобные модели весьма удобны в носке, у них, как правило, невысокий и весьма устойчивый широкий каблук. Так что, даже проносив их целый день, вы совсем не устанете. Казаки можно носить как с джинсами, так и платьями. Расцветки могут быть самыми разнообразными: от ярких до классических черных. Фактура кожи — от гладкой до кожи питона или крокодила.

Личный арт-объект

В этом сезоне актуальны как сумка через плечо, так и сумка-мешок или сумка-кисет, сумка-торба. Такой аксессуар станет не только ультрамодным дополнением гардероба, но и будет иметь весьма практичную функцию, так как в подобные объемные сумки влезает достаточно много.