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Как получить сумку-кисет Vika Gazinskaya вместе с ароматом Lancôme
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Как получить сумку-кисет Vika Gazinskaya вместе с ароматом Lancôme 

Harper’s Bazaar 18 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Миниатюрные сумки-мешочки — любимый аксессуар главных героинь хроник стритстайла. Дизайнер Вика Газинская создала свою версию кисета специально для Lancôme. Всего в коллекции 4 вида из разных тканей, которые символизируют такие города, как Токио, Канны, Лос-Анджелес и Сидней. При покупке любого из 11 ароматов Maison Lancôme объемом 100 мл и парфюмированной свечи в корнерах Lancôme вы станете счастливым обладателем сумок-кисетов Maison Lancôme by Vika Gazinskaya. Торопитесь, количество ограничено.
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