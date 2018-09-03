Как получить сумку-кисет Vika Gazinskaya вместе с ароматом Lancôme 

Миниатюрные сумки-мешочки — любимый аксессуар главных героинь хроник стритстайла. Дизайнер Вика Газинская создала свою версию кисета специально для Lancôme. Всего в коллекции 4 вида из разных тканей, которые символизируют такие города, как Токио, Канны, Лос-Анджелес и Сидней. При покупке любого из 11 ароматов Maison Lancôme объемом 100 мл и парфюмированной свечи в корнерах Lancôme вы станете счастливым обладателем сумок-кисетов Maison Lancôme by Vika Gazinskaya. Торопитесь, количество ограничено.