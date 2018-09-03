Brafree: опасен ли отказ от бюстгалтера?

3 сентября 1914 года американская швея Мэри Джейкоб запатентовала изделие, которое перевернуло все представления о дамском нижнем белье. В описании первого в истории «бюстхольдера» она указала, что это «женская фуфайка на сатиновых лентах с укрепленными чашечками для груди». Так началась история женского бюстгальтера, который за сто лет пережил настоящую революцию: от конусовидной до круглой чашечки, от плотных корсетов до невесомых кружевных бра.

После того, как отгремела мода 90-х и начала нулевых на массивные пушапы, женщины вернулись к естественным силуэтам нижнего белья. Более того, в последние годы появился тренд на полный отказ от ношения этого предмета гардероба. В День рождения бюстгальтера мы побеседовали с врачами-маммологами и сторонницами моды brafree о том, настолько это безопасно, уместно и удобно.

Факторы риска

Движение Brafree изначально возникло в поддержку гипотезы о вреде ношения бюстгальтера и его возможной связи с возникновением рака молочной железы.

В 2015 году специалисты Национального университета онкологии в США (NCI) пришли к выводу, что постоянное ношение бюстгальтеров повышает риск заболеть раком в 21 раз. Исследование с участием 5000 жительниц США показало, что 96% заболевших женщин носили этот предмет нижнего белья более 12 часов в день, а 22% регулярно спали в нем.

Авторы исследования объясняли это тем, что во время ношения бюстгальтера грудная клетка и лимфатические узлы, по которым из ткани железы выводятся поврежденные клетки и токсины, сдавливаются. В результате лимфатический дренаж и равномерный доступ крови к тканям нарушается.

Впрочем, практикующие медики не спешат со столь громкими выводами. «За 20-летний опыт работы я не нашел ни одного научного подтверждения тому, что ношение бюстгальтера и рак молочной железы связаны между собой», — отмечает кандидат медицинских наук, врач маммолог-онколог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Олег Андрианов . По его словам, правильно подобранный бюстгальтер не может навредить, он лишь поддерживает грудь и визуально улучшает ее форму.

Исключение могут составлять случаи болевого синдрома при фиброзно-кистозной мастопатии и маститах, когда лучше носить бесшовный спортивный бюстгалтер, чем белье с косточками, которое вызывает боль при соприкосновении с кожей груди.

Маммолог-онколог медицинского центра «Счастье» Константин Мусанов считает, что здоровье груди — это не вопрос ношения или отказа от бюстгальтера, но вопрос выбора правильного белья. «Любой, даже самый удобный лиф нельзя носить более 12 часов в день, а тем более спать в нем. Пушапы и спортивное белье носить ежедневно противопоказано, так как они не предназначены для этого и препятствуют нормальному кровообращению и лимфооттоку. Поэтому при выборе белья стоит сначала обратить внимание на легкость и удобство, а только потом — на красоту и ценник», — добавляет врач.

Правда ли, что это полезно?

Вторая причина, по которой многие девушки решают отказаться от ношения лифа, — эстетические соображения. Бытует мнение, что бюстгальтеры портят естественную форму груди. Но медики его также не поддерживают, объясняя, что грудь так или иначе с возрастом будет терять форму из-за потери эластичности тканей, вне зависимости от того, носит ли женщина бюстгальтер или нет.

«Миф о том, что форма молочной железы ухудшится, если не носить бра, не имеет под собой никакой научной почвы. А вот что действительно влияет на ее форму, так это период послеродового кормления, возраст и, конечно, разумный подбор белья», — рассказывает Олег Андрианов.

При выборе бюстгальтера стоит ориентироваться только на внутренние параметры, потому что форма груди у каждой женщины уникальна. Например, нужно учитывать, что грудь ассиметрична, и каждая лямка должна быть своей длины.

А вот что действительно может нанести вред здоровью груди, в отличие от обычного хлопкового бюстгальтера, так это так называемые «невидимые» бра — силиконовые наклейки на грудь. Маммолог Людмила Рубина констатирует, что они стали популярны в последние годы как раз с распространением моды на brafree. Плотный синтетический материал способствует тому, что грудь перегревается и потеет, повышается кровоснабжение железы, что может стать причиной активации аномальных клеток.

«Это не означает, что за один раз ношения такого белья девушка может заработать кисту или злокачественную опухоль, но надевать подобные бюстгальтеры стоит только в очень редких случаях, например, под вечернее платье», — добавляет врач.

Как выбрать правильный?

Москвичка Татьяна — одна из последовательниц моды brafree. Она не носит этот предмет гардероба уже более трех лет и считает, что заменить любой бюстгальтер можно коротким хлопковым топом. Правда, для занятий бегом она покупает спортивное белье, так как при интенсивной физической нагрузке груди все равно требуется поддержка.

«Я начала носить первый бюстгальтер в 13 лет. Уже тогда помню, насколько он был неудобным, давил на ребра, оставлял на коже следы. Потом я росла, вместе со всеми девочками в школе экспериментировала с пушапом, покупала белье с косточками, но так и не нашла формы, которая бы абсолютно не стесняла грудь», — рассказывает девушка.

Маммологи говорят о том, что пример Татьяны — далеко не редкость. Подобрать удобное белье действительно бывает непросто, но если соблюсти некоторые правила, найти идеальный бюстгальтер можно. Тем, кто не готов отказаться от ношения бра по культурным или этическим соображениям, они дают следующие советы:

Выбирайте белье по случаю. Для ежедневной носки подходит легкий бюстгальтер естественного силуэта, сделанный из хлопка и с застежкой на спине. Пушап с силиконовыми вставками перегревает грудь, бюстгалтер с застежкой впереди мешает нормальному кровообращению и провоцирует боли в спине, бюстгальтер-топ не поддерживает грудь при нагрузках. Перечисленные модели подходят только для особых случаев, носить их каждый день противопоказано.

Правильный бюстгальтер должен слегка приподнимать грудь, не стеснять движений, не оставлять борозд на теле, не мешать сделать глубокий вдох. Правильное положение его застежки — строго горизонтально на спине.

К выбору ткани для бюстгальтера стоит подойти ответственно. Для лета лучше выбирать шелковое белье, для зимы — хлопковое, допустимы синтетические добавки в виде лайкры или полиамида в небольших количествах (до 30%).

Белье с косточками рекомендовано женщинам с размером чашечки больше С. Пластиковые косточки легче металлических и предпочтительнее для носки. Они должны быть плотно вшиты в пазы, чтобы случайно не ранить молочную железу при активном движении.

Бюстгальтеры без лямок не подходят для ежедневной носки, особенно женщинам с большим размером груди (более С). За счет своей формы они сдавливают лимфатические узлы в подмышечных впадинах и провоцируют боли в спине. Правильные лямки — широкие, плотные, с возможностью регулировать длину. Слишком тонкие лямки будут впиваться в кожу и неправильно распределять вес груди между грудным и шейным отделом позвоночника.

Спортивное и корректирующее белье категорически не подходит для ежедневной носки. Белье сильной степени моделирования мешает доступу кислорода к тканям и замедляет кровоток. Носить подобные бюстгальтеры можно по особым случаям и не более трех часов в сутки.

При выборе бюстгальтера лучше отдавать предпочтение нейтральным цветам: бежевому, белому, черному, серому и моделям с минимальным декором. Покупая слишком яркие бра, вы рискуете приобрести вещь с содержанием некачественных красителей, которые провоцируют аллергию и дерматиты при соприкосновении с влажной кожей. Фурнитура в виде страз, лишних тесемок, кружев и бусинок провоцирует дискомфорт и повышает травмоопасность белья.