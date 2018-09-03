Правила стиля, которым мир научился у англичан

Спокойно и без суеты, британцы в определенный момент времени стали законодателями моды. Вековая школа портных, умение носить и сочетать одежду, традиции денди — вот факторы, повлиявшие на то, что многие сегодня смотрят в сторону моды Лондона. И многим правилам стиля мир обязан прежде всего британцам. Меньше, значит больше

Посмотрите внимательно на человека, которого считаете стильным и проанализируйте то, что на нем надето. Как правило, наряд будет максимально простым. Такой подход к внешнему виду облегчает жизнь британцам — сложность силуэта и сочетания отходят на задний план, уступая место качественному покрою и материалу. Вещь-эталон

Британцы умеют носить костюмы и знают, что ключ к поддержанию блестящего внешнего вида кроется не в наличии самого костюма, а в качестве его составных элементов. Хороший пиджак способен замаскировать мешковатые брюки, а правильно подобранный галстук отвлечет внимание от старой обуви. Смешивание и сочетание

Эксцентричные выходки в стиле не свойственны британцам, но и они позволяют себе эксперименты, разумеется, в рамках правил. Когда дело доходит до вашего собственного гардероба, вы можете позволить себе носить рубашку в горошек с однотонными брюками и выглядеть отлично. Унисекс

Гендерные различия в стиле мало волновали таких британцев, как Дэвид Боуи или Мик Джаггер . Они с удовольствием носили ткани и цвета, которые традиционно считались «женскими». Сегодня о таких половых стереотипах можно забыть навсегда и, наконец, надеть любимый розовый пиджак. Как все, только лучше

Первое правило клуба денди — «заметная незаметность». Стильный образ складывается из привычных шаблонов, поданных под особым соусом. Правило одеваться как все, только лучше работает на улицах Лондона точно так же, как и в любом другом городе мира. Сдержанность

Даже оставив в стороне все предрассудки, британцы никогда не будут носить чересчур яркие и вызывающие наряды. Климат туманного Альбиона не располагает к пестроте, поэтому стоит присмотреться к сдержанным оттенкам таких цветов, как зеленый и серый. Уличные тенденции

Немногие страны могут претендовать на столь же высокий уровень культурной жизни, как Соединенное Королевство. Недооценить вклад страны в мировую культуру просто невозможно, но стоит помнить о том, что все модные тенденции, завоевавшие признание, сперва появились на улицах. Вдохновение историей

Военные портные Соединенного Королевства придумали современные куртки, фасон которых копируется по сей день, а жители британской глубинки дали миру броги, которые сегодня уже не воспринимаются как обувь крестьянина. История костюма — неисчерпаемый источник вдохновения для того, кто решил одеваться стильно, и для этого нет ничего лучше классических фасонов и материалов.