Кейт Миддлтон vs Меган Маркл: кто получил официальное звание законодательницы моды

Согласно ежегодному отчету о розничной торговле от eBay , в этом году звание главной законодательницы моды от королевской семьи получила Кейт Миддлтон . Ее выходы оказали более сильное влияние на модные предпочтения англичанок, чем наряды других членов королевской семьи. Именно ее модные образы чаще всего искали на eBay.

Например, в апреле этого года, после того как Кейт позировала перед фотографами с новорожденным принцем на руках в красном платье с белым воротничком от бренда Jenny Packham, поисковые запросы на этот наряд увеличились более чем в два раза.

Меган Маркл взяла почетное второе место, благодаря свадебному платью. В мае после церемонии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри количество поисковых запросов на нежное платье из шелковой ткани с внушительным шлейфом от Givenchy увеличилось на 60%.

Третье место досталось маленькой принцессе Шарлотте. На те же 60% чаще покупатели стали искать аксессуар, в котором Шарлотта присутствовала на свадьбе своего дяди. Объектом желания стала «цветочная корона», которая была на голове у правнучки королевы.