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Кейт Миддлтон vs Меган Маркл: кто получил официальное звание законодательницы моды
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Кейт Миддлтон vs Меган Маркл: кто получил официальное звание законодательницы моды 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Согласно ежегодному отчету о розничной торговле от eBay, в этом году звание главной законодательницы моды от королевской семьи получила Кейт Миддлтон. Ее выходы оказали более сильное влияние на модные предпочтения англичанок, чем наряды других членов королевской семьи. Именно ее модные образы чаще всего искали на eBay.
Например, в апреле этого года, после того как Кейт позировала перед фотографами с новорожденным принцем на руках в красном платье с белым воротничком от бренда Jenny Packham, поисковые запросы на этот наряд увеличились более чем в два раза.
Меган Маркл взяла почетное второе место, благодаря свадебному платью. В мае после церемонии бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри количество поисковых запросов на нежное платье из шелковой ткани с внушительным шлейфом от Givenchy увеличилось на 60%.
Третье место досталось маленькой принцессе Шарлотте. На те же 60% чаще покупатели стали искать аксессуар, в котором Шарлотта присутствовала на свадьбе своего дяди. Объектом желания стала «цветочная корона», которая была на голове у правнучки королевы.
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