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Россиянам предложат кроссовки от Леброна Джеймса
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Россиянам предложат кроссовки от Леброна Джеймса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В московском универмаге ЦУМ представят модель кроссовок Icon QS. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага в понедельник, 3 сентября.
Новые кроссовки с черно-белым текстильным верхом созданы компанией Nike в сотрудничестве c известным баскетболистом Леброном Джеймсом и дизайнером Джоном Эллиотом, главой калифорнийской марки John Elliot, специализирующейся на спортивной одежде в винтажном стиле.
Новая модель навеяна баскетбольными кроссовками Nike LeBron 8. В ней объединены прогрессивные технологии NikeLab и винтажный спортивный силуэт. Розничная стоимость кроссовок составит 18 990 рублей. Также в коллекцию Nike Lebron James х John Elliott вошли базовые вещи для поклонников американского уличного стиля: ветровка, худи, джоггеры и лонгсливы в классической черно-белой гамме.
С 6 сентября в московском ЦУМе появится лимитированная коллекция кроссовок Nike Air Max 97 LX Swarovski. Обувь изготовлена из материала Crystal Fabric, который сотоит из мельчайших прочных и плотно сгруппированных кристаллов. «Мы надеялись найти новые пути к дизайну блестящего и стойкого материала, и нам очень понравилась жесткая блестящая кристаллическая ткань для переиздания нашей иконы», — рассказала директор дизайна материалов в женской категории Nike Sportswear Мэри Кроу.
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