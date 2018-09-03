M. A. C Cosmetics отказались от ретуши фото модели с пушком над губой

В нашем мире что-то меняется: мировые бренды один за другим отказываются от ретуши фото в пользу естественности. Теперь эксперимент провела компания M. A. C Cosmetics. В Инстаграм-аккаунте бренда появился снимок, на котором у модели не «замазали» пушок над губой. Ее кожа также осталась нетронутой, видно даже натуральные складки губ.

Поклонники марки встретили изменения положительно: «Спасибо! Красота — это не всегда идеал. Цвет великолепный. И ужасный ужас, у женщин на теле есть волосы! Кто знал!», «Люди забыли, что они сделаны не из пластика. Очень нравится, что этот кадр не фотошопили. Так держать», «Поддерживаю отказ от ретуши! Сестрички, оставайтесь собой!».