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30 самых ярких образов с музыкального фестиваля Burning Man-2018
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30 самых ярких образов с музыкального фестиваля Burning Man-2018 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В пустыне Блэк-рок штата Невада завершается ежегодный фестиваль Burning Man («Горящий человек») — единственное музыкальное событие с гигантскими арт-объектами. Его кульминацией становится сожжение огромной статуи человека, высота которой в разные годы достигала до 32 метров, но атмосферу фестиваля также подогревают костюмы его участников.
Все, что в обычной жизни вам кажется странным, на Burning Man становится актуальным: устрашающие маски из металла, венцы из разноцветных перьев, сетчатые пончо, надетые на голое тело, кожаные корсеты, расшитые камнями, мотоциклетные маски, мимикрирующие под очки Gucci, и футуристичные боди, как у «Чудо женщины». Гости фестиваля готовятся к нему ни один сезон, заказывая костюмы у мировых брендов, специализированных мастеров и даже российских дизайнеров, в том числе у финалистки нашего конкурса «Новые имена в моде» Алисы Гагариной. В этом году она сделала белую корону с розовыми перьями для Алены Водонаевой — одной из немногих россиянок на Burning Man-2018. Ежегодный шоу-стоппер фестиваля Елена Перминова в этом году в пустыню не приехала — вместо нее модные перфомансы устраивали модель Алессандра Амбросио, актриса Нина Добрев, фэшн-блогер Соня Есьман, галеристка Полина Аскери и певец T-killah с невестой Марией Беловой. В искусстве носить казаки, комбинезоны из бисера, металлизированные фуражки, хайтопы на платформе и седые парики этим ребятам точно нет равных! Фото: Instagram
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