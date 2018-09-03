Burning Man 2018: 20 лучших фотографий с самого отпиленного фестиваля мира

Сегодня, 3 сентября, в пустыне Блэк-Рок на северо-западе штата Невада (США) завершается ежегодный Burning Man — крупнейший в мире фестиваль радикального искусства. Как и прежде (а существует фестиваль, на минуточку, с 1986 года), в этот раз сюда для самовыражения съехались самые отъявленные арт-персоны со всего мира. Осталась прежней и идеология — в пустыне воссоздали временный (еще его называют стихийным) город, главными принципами существования которого стали: отказ от денег, совместное творчество и экологическая идея «не оставляй следа» (не мусори, не вреди).

Давайте посмотрим, что гости Burning Man 2018 выкладывали в соцсети и получилось ли у них раскрыть тему фестиваля этого года — «Я робот».

Ежегодно главными арт-объектами фестиваля становятся инсталляции, которые в пустыне строят сами участники. Многие из скульптур (условно назовем их так) сегодня ночью будут сожжены.

Публикация от Alexander Zimin (@alzimin)

30 Авг 2018 в 10:24 PDT Публикация от Gabriel & Dresden (@gabrielndresden)

1 Сен 2018 в 10:02 PDT Публикация от Adriano Querini (@adrianoquerini)

1 Сен 2018 в 5:14 PDT Публикация от Sharm Models Managment (@sharm_mmg)

31 Авг 2018 в 11:55 PDT Публикация от Dima Larin (@dima.larin)

2 Сен 2018 в 10:45 PDT Публикация от Liliya Sharipova (@sharipovaliliya)

29 Авг 2018 в 10:11 PDT Костюмы на фестивале вовсе не обязательны, однако все участники год от года соревнуются между собой, подбирая свой наряд под указанную заранее тематику. В этом году тема «Я робот» буквально развязала фрикам руки — постапокалиптическая тематика, буйство идей и пустынные декорации сделали свое дело, и гости погрузились в атмосферу фестиваля на все сто процентов.

«Я вернулась… в реальный мир, но моя душа навсегда останется в этом городе счастья, где каждый рассвет остается навсегда в моей памяти! Не знаю, как объяснить безумную страсть к плае, которая навсегда останется для меня местом абсолютного счастья! И безумных воспоминаний, которых я не найду в обычном мире», — написала на своей странице в инстаграме julianabele — героиня следующей фотографии.

3 Сен 2018 в 3:25 PDT Публикация от CLARA CHRISTINA PHOTOGRAPHY (@claramorberg)

12 Янв 2017 в 12:13 PST Публикация от Mari (@kmari_na_vl)

1 Сен 2018 в 12:32 PDT Публикация от Nina Frangulyan (@ninafrangu)

2 Сен 2018 в 3:46 PDT Публикация от Leeda Emelyanova (@l.emelyanova)

30 Авг 2018 в 1:36 PDT Публикация от Maha Slimani ™ (@mahaslim)

1 Сен 2018 в 9:57 PDT Публикация от Ronald (@ronaldroz)

1 Сен 2018 в 6:55 PDT Публикация от Leeda Emelyanova (@l.emelyanova)

29 Авг 2018 в 9:51 PDT В рамках Burning Man, который ежегодно длится от семи до девяти дней, круглосуточно играют диджеи, артисты и танцоры дают мастер-классы или ведут собственные тематические сессии. При этом фестиваль очень популярен среди инженеров и механиков — здесь все чаще можно встретить «мутировавший» транспорт, и приезд фрикомашин только приветствуется. Кроме того, чем более замысловатой станет ваша инсталляция, тем больше внимания она привлечет, тем больше с ней будет сделано фотографий (а они, уж поверьте, точно будут опубликованы в соцсетях). Именно поэтому Burning Man каждый год становится «местом стыковки» технарей и гуманитариев, рождая все новые творческие тандемы.

Публикация от Dmitry Falaleev (@di_falala)

1 Сен 2018 в 10:43 PDT Публикация от Марина Засова (@mari_aann)

2 Сен 2018 в 2:49 PDT Публикация от Alexander Zimin (@alzimin)

29 Авг 2018 в 10:18 PDT Публикация от Mari (@edot_edot)

30 Авг 2018 в 10:53 PDT Публикация от Winston Fisher (@winstonfisher1)

1 Сен 2018 в 9:04 PDT Публикация от download electronic music (@mypromosound_com)

1 Сен 2018 в 1:39 PDT Бонусом хотим показать вам еще несколько кадров, которые только подтвердят: Burning Man — это самый отпиленный фестиваль в мире. Место, где сумасшествие перерождается в созидание, где разнузданность только кажется разрушительной, где всегда есть место любви, творчеству, радости и самовыражению.

Публикация от Eddie (@eddiethewanderer)

1 Сен 2018 в 10:26 PDT Публикация от Olga (@ole_nicole)

2 Сен 2018 в 7:21 PDT Публикация от Aliona Krytienko (@alionywka)

31 Авг 2018 в 7:27 PDT Публикация от Ben Kong (@benjaykong)

31 Авг 2018 в 4:44 PDT Публикация от JQ Williams (@yogawithjq)

25 Авг 2018 в 9:30 PDT И еще небольшая информация для справки. Первое сожжение небольшого деревянного человека, ознаменовавшее старт фестиваля Burning Man, состоялось в 1986 году на одном из пляжей Сан-Франциско. Впоследствии круг участников расширился, а сам фестиваль переместился на нынешнее место в пустыню в штате Невада. В 2015 году в фестивале участвовало 70 тысяч человек, в то время как в фестивале этого года приняло участие гораздо больше людей. Официальные итоги, впрочем, будут озвучены организаторами, когда все разъедутся, а пустыня… опустеет.