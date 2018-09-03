Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов

Модные эксперты сделали предположения насчет судьбы оголяющих щиколотки джинсов. Об этом сообщает Metro.

«Однажды это закончится. Многие обрезают штаны на лето, чтобы носить их с кроссовками. Так легче. Зимой это прекратится, но следующим летом все снова будут подворачивать брюки. Покупатели консервативны, поэтому тренд уйдет не так быстро», — прокомментировала стилистка Марика Пейдж.

Однако издание заметило, что на показах мужской одежды весна-лето 2019 подвернутые штаны демонстрировались крайне редко.

Пейдж также дала мужчинам совет, как носить подвернутые джинсы. «Невысоким они идут больше. Если у вас очень длинные ноги, они могут выглядеть непропорционально. Короткие джинсы визуально увеличивают рост», — сказала она.

В июле издание Vogue объявило, что длинные джинсы свободного кроя, закрывающие щиколотки, придут на смену популярным укороченным брюкам mom jeans. По мнению журнала, следующим трендом 2018 года станут прямые или чуть расклешенные джинсы полной длины, сделанные из тонкой ткани-стретч.