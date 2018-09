Тина Кунаки на Венецианском фестивале в платье с анималистичным принтом

Тина Кунаки, которая в прошлом месяце официально стала женой французского актера Венсана Касселя , прибыла в Венецию на 75-й Венецианский кинофестиваль. Сегодня юная модель позировала перед отелем «Эксельсиор» в летящем платье с анималистичным принтом от TwinSet. Выбранный наряд как нельзя лучше подчеркнул ее экзотическую красоту и непосредственность. Последнее можно оценить на видео в Instagram, где Тина дурачится, позируя перед камерой в «хищном» наряде.

75th Venice International Film Festival (@twinsetofficial) A post shared by Queen Tina Kunakey (@queen. _tina) on Sep 3, 2018 at 5:00am PDT