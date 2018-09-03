YSL представили рождественскую коллекцию макияжа

Yves Saint Laurent Beauty выпустили рождественскую коллекцию макияжа Gold Attraction Holiday 2018 Collection. В коллекцию вошла уникальная мульти-палетка для лица, включающая в себя золотистый хайлайтер, три оттенка теней для век, кремовую подводку для глаз, румяна и мини-кисточки для макияжа.

Хитом коллекции также стал эксклюзивный набор для макияжа губ Rouge Pur Couture Gold Attraction Edition Holiday 2018 в роскошной черной упаковке. В наборе представлен настоящий бестселлер бренда — губная помада Rouge Pur Couture в семи оттенках.

YSL Gold Attraction Holiday 2018 Collection выпущена ограниченным тиражом. На данный момент коллекция представлена только в магазинах США. В международную продажу наборы поступят чуть позже.