Денис Мантуров встретился с молодыми дизайнерами

Денис Мантуров встретился с участниками «Экспедиции НХП». Студенты-дизайнеры из Италии освоили традиционную технику производства народных художественных промыслов под руководством ведущих российских мастеров и представили эскизы изделий НХП главе Москва, Министр промышленности и торговли Российской Федерациис участниками «Экспедиции НХП». Студенты-дизайнеры из Италии освоили традиционную технику производства народных художественных промыслов под руководством ведущих российских мастеров и представили эскизы изделий НХП главе Минпромторга России

«Это очень здорово, когда есть сочетание культур, есть совмещение нашего традиционного искусства с модой и дизайном, которые демонстрирует итальянская индустрия. С учетом того, что в Италии также есть национальные подходы к дизайну, мы очень рады, что наши народные художественные промыслы могут быть вам интересны. Я не сомневаюсь, что разработанные вами образцы по достоинству оценит беспристрастное жюри, и я очень надеюсь, что такое глубокое погружение в нашу русскую культуру, русский дух найдет отражение в вашем сердце и последующем творчестве», — обратился Денис Мантуров к собравшимся и попросил их поделиться своими впечатлениями от поездки.

Пресс-служба

В состав первых участников «Экспедиции НХП» вошли студенты итальянской модной школы Polimoda (г. Флоренция) и Школы дизайна ВШЭ (г. Москва). Они посетили АО «Гжельский фарфоровый завод», Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись», ООО «Торжокские золотошвеи», ООО «Фабрика Оренбургских пуховых платков», АО «Императорский фарфоровый завод». Итогом проекта станет совместная коллекция предметов интерьера и одежды, созданная с учетом полученного опыта и вдохновленная историей и культурой России. Коллекция будет представлена на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

«В институте Polimoda нам рассказали о предложении, и мы встретили эту идею с восторгом. Естественно, мы не знали, чего ожидать от сотрудничества двух стран, и сложно было представить, что удастся выстроить связи в сфере моды, столь быстро меняющейся и относительно независимой. Мы не знали, каким будет процесс изучения традиционных техник. Мы никак не ожидали, что взаимодействие этих двух миров может оказаться настолько плодотворным. Посетив Гжельский фарфоровый завод, мы научились создавать более материальный и самобытный дизайн. У этого места удивительная атмосфера: все доброжелательны, готовы помочь друг другу, здесь царит ощущение праздника. Национальная палата моды, Минпромторг и Polimoda помогли нам по-новому взглянуть на мир моды, пересмотреть подход к работе. Важно не только сохранять традиции и культурную самобытность, важно еще и рассказать о них всему миру, в частности — новому поколению дизайнеров», — рассказывает о своих впечатлениях студент Polimoda Паола Лаудиса.

По мнению собравшихся, представленные российскими и итальянскими студентами-дизайнерами работы достойны включения в производство фабрик народных художественных промыслов и получат соответствующие рекомендации.

«Ждем финальные работы студентов в коллекциях, которые будут представлены на российской Неделе моды», — заключил министр.

Справочно:

«Экспедиция НХП» — проект Минпромторга России, Национальной палаты моды, Фонда содействия развитию народных художественных промыслов «Рустрендс», направленный на поддержку и развитие народных художественных промыслов. Знакомство с традиционными российскими техниками НХП, погружение в историю и культуру России для студентов-дизайнеров должно стать одним из источников вдохновения.