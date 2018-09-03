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Барабан револьвера наполнили духами
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Барабан револьвера наполнили духами 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бренд Azzaro представил новый мужской аромат Wanted by Night — вечернюю версию Wanted, парфюмерного бестселлера марки. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.
Композиция, разработанная парфюмерами Квентином Бишем и Мишелем Жираром, сочетает ноты туи, желтого мандарина, корицы, ладана, тмина, можжевельника, кипариса и эфирного масла атласского кедра. Аромат заключен в массивный флакон в форме револьверного барабана из стекла и латуни с антрацитовым напылением и хромированным покрытием.
Лицом рекламной кампании парфюма Wanted by Night стал норвежский манекенщик Николай Даниэльсен.
Azzaro — французский модный дом, основанный в 1962 году модельером и парфюмером Лорисом Аззаро. Первый аромат марка выпустила в 1975 году (Azzaro Couture Pour Homme). В 2017 году креативным директором Azzaro стал 32-летний дизайнер Максим Симонс, ранее работавший в модных домах Jean-Paul Gaultier, Elie Saab, Christian Dior и Balenciaga.
В 2017 году бренд выпустил коллекцию мужских ароматов Solarissimo Marettimo. При создании запахов парфюмеры вдохновлялись расположенными к западу от Сицилии Эгадскими островами — Леванцо, Мареттимо и Фавиньяной. В линейке три аромата, каждый посвящен одному из островов. Флаконы объемом в 75 миллилитров стоят более четырех тысяч долларов.
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