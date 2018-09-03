Fenty Beauty выпустит коллекцию в честь первого дня рождения бренда

Косметический бренд Рианны Fenty Beauty выпускает эксклюзивную коллекцию макияжа Diamond Anniversary Collection в честь своего первого дня рождения.

В праздничную коллекцию войдут люминайзер для губ с маслом ши в оттенке «бриллиантовое молоко» (Diamond Milk) за 18 долларов и хайлайтер-желе с новой 3D формулой за 38 долларов.

Fenty Beauty Diamond Anniversary Collection можно будет приобрести с 7 сентября в магазинах США. Когда эксклюзивные средства поступят в международную продажу пока не сообщается.