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Fenty Beauty выпустит коллекцию в честь первого дня рождения бренда
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Fenty Beauty выпустит коллекцию в честь первого дня рождения бренда 

Fancy Journal 56 минут назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд Рианны Fenty Beauty выпускает эксклюзивную коллекцию макияжа Diamond Anniversary Collection в честь своего первого дня рождения.
В праздничную коллекцию войдут люминайзер для губ с маслом ши в оттенке «бриллиантовое молоко» (Diamond Milk) за 18 долларов и хайлайтер-желе с новой 3D формулой за 38 долларов.
Fenty Beauty Diamond Anniversary Collection можно будет приобрести с 7 сентября в магазинах США. Когда эксклюзивные средства поступят в международную продажу пока не сообщается.
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Женский форум
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