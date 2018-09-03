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Полураздетая Волочкова привела дочь в седьмой класс
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Полураздетая Волочкова привела дочь в седьмой класс 

WomanHit.ru 49 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Разрез на платье танцовщицы возмутил интернет-публику
Несколько часов назад скандально известная Анастасия Волочкова снова привлекла внимание пользователей «Инстаграма». Балерина опубликовала на своей странице фотографии с проводов единственной дочери Ариадны в школу.
«Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище на улице Росси в Питере…» — подписала она пост. Однако большинство юзеров обратили внимание на вызывающий наряд артистки — нежно-голубое платье с декольте и разрезом на ноге, начинающимся почти у зоны бикини, за что звезда вновь удостоилась нелестных комментариев.
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