Полураздетая Волочкова привела дочь в седьмой класс

Разрез на платье танцовщицы возмутил интернет-публику

Несколько часов назад скандально известная Анастасия Волочкова снова привлекла внимание пользователей «Инстаграма». Балерина опубликовала на своей странице фотографии с проводов единственной дочери Ариадны в школу.

«Первый раз в седьмой класс. Как быстро летит время… А я порву свою линейку в балетном училище на улице Росси в Питере…» — подписала она пост. Однако большинство юзеров обратили внимание на вызывающий наряд артистки — нежно-голубое платье с декольте и разрезом на ноге, начинающимся почти у зоны бикини, за что звезда вновь удостоилась нелестных комментариев.