Подольская надела комбинезон, похожий на костюм цирковой силачки

Поклонники жестко раскритиковали стиль певицы.

Наталья, которая все лето принимала комплименты за фотографии в купальниках, вернулась в рабочий режим и поделилась в социальных сетях снимком с выступления. Звезда явно рассчитывала, что первым делом все обратят внимание на ее стройные ноги в ультракоротком комбинезоне, но, увы, предметом обсуждения стала не ее форма.

Точнее, за фигуру Наташу похвалили, но вот наряд и обувь вызвали у фанатов множество вопросов. Фолловерам не понравилось, что пальцы певицы вываливаются из босоножек. По их мнению, это выглядит некрасиво и неопрятно, обувь явно меньше, чем нужна. Но куда больше споров вызвал комбинезон. Некоторым он напомнил костюм цирковой силачки, причем не самый лучший, а еще ретрокупальник и неудачную парадную форму.

Дошло до того, что Подольской порекомендовали выкинуть наряд. Перестать самой ходить по магазинам и нанять стилиста, потому что, по мнению большинства, со вкусом у нее беда.

Наташа предпочла не отвечать на критику, но вряд ли ее не заметила. Хотя наряду с комплиментами подтянутому телу, скорее всего, выпады в адрес комбинезона ее вряд ли расстроят. К тому же еще совсем недавно все те же фанаты вели себя с точностью до наоборот, критиковали фигуру и обвиняли Наташу в анорексии, а ее наряды, напротив, хвалили. Что тут скажешь? Всем не угодишь, как ни старайся.

Принять участие в опросе «А вам комбинезон Подольской нравится? » в полной версии материала на сайте Woman's Day Женщины-музы: 12 эталонов повседневного стиля

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