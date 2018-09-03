В «Букводоме» научат создавать неповторимый силуэт в одежде

«Букводом» ПКиО «Сокольники» приглашает на встречу из цикла лекций актуального в преддверии смены сезона.

По мнению организаторов мероприятия, гардероб — не просто набор вещей, находящихся в шкафу, а гармоничное сочетание обуви, одежды и аксессуаров.

Темой встречи, которая состоится сегодня в 19 часов, выбрана «Форма: типы фигуры, силуэты в одежде и стилистике».

Силуэты принято различать по степени прилегания вещей к фигуре. Если вы знаете свой тип фигуры, то вы сможете почти без труда выбрать одежду по линиям силуэта, что поможет подчеркнуть ваши достоинства и скрыть возможные видимые изъяны.

Сегодня статус человека во много определяет его внешний вид. В этой связи организаторы считают, что стоит уделить внимание изучению форм и созданию неповторимого силуэта в одежде.

Обращаем внимание желающих принять участие, что на лекцию необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно прислать ФИО, контактный номер телефона и название лекции на электронную почту: bookvodom@gmail.com.

Мероприятие пройдет на площадке «Букводома» парка «Сокольники» 3 сентября по адресу: 5-й Лучевой просек, дом 1.