Ещё
Кейт Бекинсейл сразила публику в двух эффектных нарядах (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Бекинсейл сразила публику в двух эффектных нарядах (фото) 

Журнал ОК! 30 минут назад
Кейт Бекинсейл стала самой яркой звездой красной дорожки 75 Венецианского кинофестиваля, появившись перед фотографами в алом платье, украшенном стразами, с пышной юбкой и глубоким декольте. Это наряд бренда Zuhair Murad из кутюрной коллекции весны-лета 2018. К нему 45-летняя актриса подобрала туфли Louboutin и украшения Simon G.
Визажист Кейт Бекинсейл рассказал, что использовал для ее макияжа средства Chanel Beauty. Мейкап получился свежим, ненарочитым, и отлично оттенял смуглый цвет кожи звезды. Ее образ завершила элегантная, слегка небрежная укладка.
Кейт Бекинсейл
Чуть ранее звезда франшизы «Другой мир» появилась на фотоколле в монохромном образе — черных брюках Armani и кроп-топе Alpha and Omega, к которым отлично подошли туфли Giuseppe Zanotti и серьги из коллекции EF Collection.
Кейт Бекинсейл
Журнал ОК!: последние новости
M.A.C Cosmetics отказались от ретуши фото модели с пушком над губой Этот «свадебный» купальник Тины Кунаки станет настоящим хитом! Ей правда 65? Брижит Макрон в ярко-красном платье затмила всех на важном приеме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произойдет, если часто сидеть на корточках10
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди55
Утяшева испортила фигуру3
Чудовищные трансформации людей2
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
06:16
Сюрпризы, которые преподносит тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение