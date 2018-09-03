Кейт Бекинсейл сразила публику в двух эффектных нарядах (фото)

Кейт Бекинсейл стала самой яркой звездой красной дорожки 75 Венецианского кинофестиваля, появившись перед фотографами в алом платье, украшенном стразами, с пышной юбкой и глубоким декольте. Это наряд бренда Zuhair Murad из кутюрной коллекции весны-лета 2018. К нему 45-летняя актриса подобрала туфли Louboutin и украшения Simon G.

Визажист Кейт Бекинсейл рассказал, что использовал для ее макияжа средства Chanel Beauty. Мейкап получился свежим, ненарочитым, и отлично оттенял смуглый цвет кожи звезды. Ее образ завершила элегантная, слегка небрежная укладка.

Кейт Бекинсейл

Чуть ранее звезда франшизы «Другой мир» появилась на фотоколле в монохромном образе — черных брюках Armani и кроп-топе Alpha and Omega, к которым отлично подошли туфли Giuseppe Zanotti и серьги из коллекции EF Collection.

Кейт Бекинсейл