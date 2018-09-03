Малышка на миллиард: новым лицом Adidas стала самая популярная it-girl мира Кайли Дженнер

21-летняя звезда реалити-шоу и единокровная сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер стала лицом новой рекламной кампании Adidas по продвижению модели кроссовок Falcon.

Таким образом, Кайли завершила свое сотрудничество с Puma и стала амбассадором Adidas, как и другие члены многочисленного семейства Дженнер-Кардашьян. Супруг Ким Кардашьян певец Канье Уэст также является послом немецкого бренда и регулярно участвует в создании коллекций Yeezy для бренда Adidas Originals.

Сестра Кайли Кендалл Дженнер также является дизайнером собственных коллекций для Adidas.

Puma подписала контракт с Кайли на семизначную сумму два года назад. Вполне возможно, сумма контракта с Кайли обошлась в несколько раз больше, однако точных данных нет. Взамен компания получила самое узнаваемое лицо инстаграма. Подписчиков у Кайли больше, чем населения во многих странах мира — 114 миллионов, а один рекламный пост обойдется минимум в один миллион долларов. Да, это дороже чем у Криштиану Роналду Дэвида Бэкхема вместе взятых!

Дженнер и ее бойфренда рэпера Трэвиса Скотта нельзя назвать образцовыми пропагандистами спортивного стиля или здорового образа жизни, однако семейство Кардашьян-Дженнер имеет огромное влияние на аудиторию соцсетей, ведь суммарно у сестричек Кендалл, Кайли, Ким и Хлои больше 300 млн фолловеров! И это не считая других членов звездного клана. 21-летняя звезда является самым молодым миллиардером мира, а ее косметический бренд Kylie Cosmetics бьет все рекорды популярности в США и других странах.

Модель и бизнесвумен будет рекламировать обновленные кроссовки Falcon, которые впервые были выпущены в 1997 году, в год рождения Кайли. В обновленной модели 2018 года сохранились основные элементы, сделавшие кроссовки культовыми в США. По словам Дженнер, ей импонирует стиль 90-х, и именно поэтому она стала лицом кампании Falcon. Новая модель поступит в продажу 6 сентября.