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Gloria Jeans представила новую коллекцию Back to School
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Gloria Jeans представила новую коллекцию Back to School 

Журнал ОК! 24 минуты назад
Главной темой новой коллекции Gloria Jeans стали стильные принты со смелыми надписями, контрастные сочетания в стиле color-block и новый деним, который уже 30 лет является визитной карточкой бренда.
Главные цвета нового сезона — это контрастные сочетания черного, белого, синего и красного. В новой коллекции покупателей ждут актуальные свитшоты, водолазки с высоким горлом, футболки и лонгсливы с контрастными имиджами, которые сохранят стильный образ, вне зависимости от изменчивости погоды. Обязательными элементами коллекции к новому школьному сезону стали рюкзаки и кроссовки.
В поддержку новой коллекции Gloria Jeans выпустила новый рекламный ролик. Модные образы с экрана будут выделены специальными указателями, чтобы покупатель мог быстро сориентироваться в богатом ассортименте магазина.
Одежда для взрослых, подростков и малышей уже доступна в более чем 550 розничных магазинов бренда в России и СНГ. Каждую неделю в магазины Gloria Jeans поступает более 100 новых моделей.
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