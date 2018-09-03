Gloria Jeans представила новую коллекцию Back to School

Главной темой новой коллекции Gloria Jeans стали стильные принты со смелыми надписями, контрастные сочетания в стиле color-block и новый деним, который уже 30 лет является визитной карточкой бренда.

Главные цвета нового сезона — это контрастные сочетания черного, белого, синего и красного. В новой коллекции покупателей ждут актуальные свитшоты, водолазки с высоким горлом, футболки и лонгсливы с контрастными имиджами, которые сохранят стильный образ, вне зависимости от изменчивости погоды. Обязательными элементами коллекции к новому школьному сезону стали рюкзаки и кроссовки.

В поддержку новой коллекции Gloria Jeans выпустила новый рекламный ролик. Модные образы с экрана будут выделены специальными указателями, чтобы покупатель мог быстро сориентироваться в богатом ассортименте магазина.

Одежда для взрослых, подростков и малышей уже доступна в более чем 550 розничных магазинов бренда в России и СНГ. Каждую неделю в магазины Gloria Jeans поступает более 100 новых моделей.