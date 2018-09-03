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Мода в Instagram: в чем российские студентки встретили начало учебного года
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Мода в Instagram: в чем российские студентки встретили начало учебного года 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
После летнего затишья теперь только и разговоров, что о долгожданном старте нового сезона: модники активно готовятся к шоппингу на Fashion’s Night Out, а критики и журналисты — к насыщенным показами неделям в главных модных столицах мира. В этой суете можно и забыть, что новый сезон стартует и еще у одной группы людей — студентов! «КВ» решил посмотреть, как, а главное — в чем, начало нового учебного года встретили в крупных ВУЗах столицы и других городов России. Как у будущих дипломатов, юристов, инженеров и других специалистов складываются отношения с предметами нам неизвестно, но вот науку о дресс-коде юные модники точно усвоили на отлично. Перед первым учебным днем студентки явно потратили время на наведение порядка в шкафу. Глубокие декольте, футболки с несерьезными принтами и пестрые платья многие девушки предпочли положить на полку. На просторах Instagram появились новые модные луки. Стильные жакеты свободного кроя, брючные костюмы, классические рубашки, проверенное временем сочетание черного и белого, элегантные туфли и, конечно, особое внимание к аксессуарам — брендовая сумка, по-прежнему, главный маст-хэв. После офисного шика спортивный стиль, адаптированный к динамичной городской жизни, остается главным фаворитом у юных модниц. Брендовые кроссовки и комфортно сидящие по фигуре штаны с лампасами — отличная униформа и для лекций, и для вечеринок после, равно как и поясные сумки, пусть в них и не влезут все конспекты. МГИМО
МГУ имени М. В. Ломоносова
РЭУ имени Г. В. Плеханова
Высшая школа экономики, ГИТИС, Сибирский федеральный университет и многие другие
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