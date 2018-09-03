Как одеваются самые богатые женщины мира

История знает не мало примеров, когда миллиардеры, имея возможности и доступ к самым дорогим и знаковым вещам, отказывались от всех благ и вели скромную жизнь: вместо роскошных автомобилей приобретали и ездили на велосипедах, вместо щегольских костюмов носили рядовые брюки, рубашки и джемперы, какие могут висеть в любом гардеробе. Существует стереотип, что женщины — отпетые модницы, и уж если они получат возможность одеться с шиком и блеском, то непременно ею воспользуются. А проверить такое предубеждение очень просто — посмотреть на гардеробы наследниц и обладательниц миллиардов.

Элис Уолтон

Это единственная дочка основателя известной американской сети магазинов Wal-Mart . Элис получила образование в сфере финансов и экономике и начала свою карьеру, конечно же, в фирме отца в качестве аналитика и менеджера. Сегодня состояние 68-летней Уолтон оценивается в 46 миллиардов долларов. Доподлинно известно, что Элис вкладывается в произведения искусства и даже открыла свой музей американского искусства в Арканзасе. Однако, судя по нарядам, миллиардер не забывает и про моду. На различные мероприятия Элис любит надевать вечерние платья, выполненные из блестящей ткани, открывающие руки и декольте. А ее незаменимым аксессуаром являются огромные круглые очки — они идут как к строгому костюму, так и к элегантному платью. В качестве украшений Элис отдает предпочтение заметным бусам — например, нитке из крупных жемчужин, массивным кулонам и цепочкам.

Франсуаза Беттанкур-Мейер

Франсуазе 64 года и она владеет 33% акций компании L'Oreal. Всемирно известную косметическую фирму основал ее дедушка Эжен Шулер еще в 1909 году. И хотя ее доход составлял на 2017 год 42,2 миллиарда долларов, нельзя сказать, что наследница косметической компании стремиться выделиться из толпы яркими нарядами. Наоборот, она часто выбирает сдержанные однотонные костюмы, а лишь для мероприятий может позволить себе жакеты с необычным декором и деталями. Кстати, у нее, как и у Элис Уолтон, есть любимый аксессуар — это шарф, которые она повязывает всегда и везде. Франсуаза также любит очки овальной формы и старается без них не появляться.

Лорен Пауэлл Джобс

54-летняя Лорен может быть известна некоторым лишь как вдова Стива Джобса . Однако сегодня женщина ведет активную предпринимательскую деятельность: она была одной из крупнейших владелицей акций Disney , а в прошлом году приобрела долю в издании The Atlantic. Все это принесло Лорен состояние в 18,8 миллиардов долларов и звание самой богатой женщины в технологической индустрии. Кроме того, Лорен основала несколько некоммерческих проектов, в частности, Emerson Collective, который содействует социальной справедливости и охране окружающей среды в США. Неудивительно, что Лорен интересуются не только бизнес-издания, но и зовет к себе на съемки глянец. Ведь помимо перечисленных достижений, она имеет и еще одно важное качество — чувство стиля. В своих образах она терпит лишних деталей, выбирает всегда лаконичные наряды. Если это платье, то аккуратно подчеркивающее стройную фигуру. А если спортивная форма, то простые футболки и шорты.

Состояние 76-летней издательницы одноименного медиаконгломерата составляет 5,6 миллиардов долларов. Когда-то давно Аксель Шпрингер нанял Фриду в качестве няни для своих детей, а потом женился на девушки и научил вести бизнес, который она унаследовала в 1985 году после его смерти. Сегодня стиль Фриды Шпрингер можно сравнить со стилем первых леди: строгий, элегантный и женственный. Она любит однотонные костюмы из жакета юбки и брюк, при этом не боится ярких цветов. На вечерние мероприятия медиамагнат предпочитает надевать платья-футляры или расклешенные модели в пол. Строго, стильно и ничего лишнего — то, что нужно деловой женщине.

Марен Отто

Марен Отто является третьей женой Вернера Отто , который основал одноименную почтовую фирму в Германии еще в 1949 году. Сегодня она унаследовала империю мужа, что принесло ее в общей сложности доход в 3,8 миллиарда долларов. Марен ведет светскую жизнь, а потому любит появляться на мероприятиях, одетой с иголочки: обязательно в интересном элегантном платье (всегда в пол), с убранными назад волосами. Она любит как роскошные модели, расшитые камнями, так и довольно авангардные — свободного кроя и с художественным рисунком.

Миучча Прада

69-летняя Миучча является одной из самых успешных женщин в мире, о чем говорит не только размер компании Prada, в которую входят десятки дочерних брендов, но и финансовое состояние — 3,2 миллиарда долларов. Дизайнеры часто одеваются довольно скромно и просто по сравнению свои творениями, которые они показывают во время шоу, но Миучча — исключение: она предпочитает такую же яркую и неординарную одежду, которую и придумывает сама. Пальто из неоновых пластиковых лоскутков? Почему бы и нет. И хотя на шоу Prada щеголяют сплошь юные девушки, Миучча своим примером доказывает, что моде все возрасты покорны.