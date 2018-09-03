«Звёздные» бюстгальтеры: какая модель подойдёт именно вам?

На данный момент в мире насчитывается около 15 типов бюстгальтеров, которые в основном отличаются кроем. А какие модели предпочитают известные женщины? Специалисты HelpCase постарались это выяснить.

Звезда «Спасателей Малибу» и известная эко-защитница выбирает кружевные бюстгальтеры типа «брасьер». Их функция больше эстетическая, нежели поддерживающая или прикрывающая. Не можем не согласиться с её выбором!

Несмотря на свои выдающиеся формы, американская звезда реалити-шоу отдаёт предпочтение бесшовным и спортивным моделям. Нельзя сказать, что они ей не идут.

Ведущая скандальной телепередачи «Дом-2» не радует поклонников фотографиями в нижнем белье. В своём Инстаграме она публикует селфи в купальниках. Видимо, это связано с тем, что Ольга много времени проводит в тёплых экзотических странах.

Обладательница одного из самых больших бюстов на российской эстраде тоже является поклонницей кружевного белья. Судя по фотографиям, её выбор пал на бюстгальтеры модели «корбей». В них верхняя половина меньше нижней, что делает декольте ещё более привлекательным.

Фото: nstagram.com/ann_semenovich Верка Сердючка

К сожалению, звезда украинской сцены не раскрывает своих предпочтений в выборе нижнего белья. Нам остаётся только гадать, что именно скрывается под блестящими платьями певицы: элегантное бюстье, изящный балконет или классический бюстгальтер?

Фото: instagram.com/v_serduchka К 200-летию Моцарта марка «Triumph» разработала лиф, исполняющий мелодии маэстро. Неожиданная функция для любого вида одежды, тем более — для такого.

Если вы всё ещё не нашли своё идеальное бельё, то изучите кейс «Шпаргалка: как выбрать идеальный размер бюстгальтера». Он будет полезен и мужчинам, которые хотят сделать подарок любимой женщине.

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