Ещё
«Звёздные» бюстгальтеры: какая модель подойдёт именно вам?
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Звёздные» бюстгальтеры: какая модель подойдёт именно вам? 

HelpCase media 1 час назад
Фото: HelpCase media
На данный момент в мире насчитывается около 15 типов бюстгальтеров, которые в основном отличаются кроем. А какие модели предпочитают известные женщины? Специалисты HelpCase постарались это выяснить.
Памела Андерсон
Звезда «Спасателей Малибу» и известная эко-защитница выбирает кружевные бюстгальтеры типа «брасьер». Их функция больше эстетическая, нежели поддерживающая или прикрывающая. Не можем не согласиться с её выбором!
Фото: instagram.com/pamelaanderson Ким Кардашьян
Несмотря на свои выдающиеся формы, американская звезда реалити-шоу отдаёт предпочтение бесшовным и спортивным моделям. Нельзя сказать, что они ей не идут.
Фото: instagram.com/kimkardashian Ольга Бузова
Ведущая скандальной телепередачи «Дом-2» не радует поклонников фотографиями в нижнем белье. В своём Инстаграме она публикует селфи в купальниках. Видимо, это связано с тем, что Ольга много времени проводит в тёплых экзотических странах.
Фото: instagram.com/buzova86 Анна Семенович
Обладательница одного из самых больших бюстов на российской эстраде тоже является поклонницей кружевного белья. Судя по фотографиям, её выбор пал на бюстгальтеры модели «корбей». В них верхняя половина меньше нижней, что делает декольте ещё более привлекательным.
Фото: nstagram.com/ann_semenovich Верка Сердючка
К сожалению, звезда украинской сцены не раскрывает своих предпочтений в выборе нижнего белья. Нам остаётся только гадать, что именно скрывается под блестящими платьями певицы: элегантное бюстье, изящный балконет или классический бюстгальтер?
Фото: instagram.com/v_serduchka К 200-летию Моцарта марка «Triumph» разработала лиф, исполняющий мелодии маэстро. Неожиданная функция для любого вида одежды, тем более — для такого.
Если вы всё ещё не нашли своё идеальное бельё, то изучите кейс «Шпаргалка: как выбрать идеальный размер бюстгальтера». Он будет полезен и мужчинам, которые хотят сделать подарок любимой женщине.
Ранее мы рассказывали о 4 веских причинах отказаться от служебного романа.
HelpCase media: последние новости
Этим 5 знакам зодиака грозит финансовый кризис Определяем безопасную норму алкоголя, худеем и раскрываем тайну женского удовольствия 4 веских причины отказаться от служебного романа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников1
Назван идеальный размер женской груди
Что произойдет, если часто сидеть на корточках17
Чудовищные трансформации людей4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение