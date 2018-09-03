6 культовых спортивных обложек журналов, которые перевернули мир

До них этого ещё никто не делал.

Апрельский номер Vogue в 2008 году был посвящён модным спортивным образам и диете. На обложке красовались звезда баскетбольного мира ЛеБрон Джеймс и модель Жизель Бундхен . Почему именно этот выпуск вошёл в историю? Всё просто: американский баскетболист стал первым чернокожим мужчиной на обложке Vogue с момента основания журнала. То есть первым за более чем столетнюю историю издания. Представьте, какие бурные обсуждения вызвал этот номер. Поговаривали и о том, что здесь есть элементы расизма.

Sports Illustrated, 1964

Этот журнал сегодня известен специальными пляжными выпусками с моделями, демонстрирующими купальные костюмы. Первый такой номер вышел в 1964 году. На обложке позировала модель Бабетт Марч. Сейчас в таких снимках нет ничего особенного, а тогда такая обложка была вызывающей.

ESPN, 2014

На обложке американского журнала ESPN часто появляются обнажённые атлеты. Так издание демонстрирует идеальное телосложение, модельный вид спортсменов. Однако на обложке июльского выпуска 2014 года читатели увидели позирующего на камеру бейсболиста Принса Филдера. Его внешность едва ли соответствует традиционным представлениям об атлете. Сам Филдер говорит, что его мало интересует наличие кубиков на животе. Главное — показывать результат, ведь он спортсмен, а не фитнес-модель. Такое представление об атлете начало ломать стереотипы. Обложка вызвала немало бурных обсуждений на тему эстетики.

Sports Illustrated, 2016

История с Принсом Филдером была далеко не единственной в своём роде. Модель plus-size в 2016 году удивила и читателей Sports Illustrated. В одном из номеров на обложку поместили модель Эшли Грэхем, которую вряд ли можно назвать худышкой. Этого и добивались издатели: такие девушки, как Эшли тоже имеют право считаться красивыми.

Mode, 1997

Похожие истории с моделями plus-size вызывали споры и раньше. Например, в феврале 1997 года выходит номер журнала Mode. На обложке запечатлены полноватые девушки в чёрных платьях. Дело в том, что журнал боролся с модой на худобу. Модели plus-size полны привлекательности, и не нужно мучать себя похудениями, чтобы оставаться красивой, — эту мысль хотели донести издатели. Ведь женщина — это в первую очередь человек.

Журнал Mode рассказывал о модных новинках специально для девушек в теле, издатели охотно предлагали им работу в качестве моделей или дизайнеров.

Sports Illustrated, 2013

15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона произошёл теракт. Через несколько дней в свет вышел номер американского журнала Sports Illustrated, на обложку которого поместили фото с места трагедии: пожилой участник марафона Билл Ифриг лежит на земле, три полицейских ринулись в эпицентр событий. Снимок сделан спустя несколько секунд после взрывов.