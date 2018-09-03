Десять советов для здоровья тех, кто носит обувь на каблуках

Мало ли по какой причине вы носите каблуки — этого требует работа или вам самой так хочется. Если спускаться с них совсем в планы не входит, можно хотя бы минимизировать вред. Например, таким образом.

Чередуйте

Если носите каблуки на работе, не обязательно влезать на шпильки дома. Наденьте что-то удобное, а рабочую пару возьмите с собой и переобуйтесь. Есть смысл держать на рабочем месте и обувь на низком каблуке — наверняка ведь шпильку от вас ждут не от звонка до звонка и иногда можно надеть что-то удобное или вообще разуться.

Расслабляйтесь

Купите фитбол и небольшой ортопедический мяч для стоп. На первом сидите, когда работаете (идеально вообще заменить им стул на работе), второй катайте босыми ногами при любой возможности. Занятия на фитболе помогают правильно настроить динамический (двигательный) стереотип, который длительная ходьба на каблуках нарушает.

Заведите супинаторы

Они есть для любых видов обуви, нужно только подобрать правильно. Лучше делать это вместе с врачом-подиатром (такие специалисты занимаются лечением плоскостопия и вообще проблемами стопы) или ортопедом.

Носите удобные туфли

Таковыми могут быть даже модели на высоком каблуке — с оговорками, конечно. Старайтесь избегать обуви на платформе (создает эффект копыта, когда стопа не амортизирует при ходьбе), обуви на каблуке и без задника (стопа подвергается еще большей нагрузке из-за неустойчивости).

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Не злоупотребляйте высотой

Каблук выше 5 см — уже проблема, выше 10 см — экстрим. В обуви же, которая не позволяет при ходьбе нормально разогнуть ноги, человек выглядит нелепо. Пожалейте свои колени — спуститесь пониже. Есть формула: разделите длину своей стопы в см на 7 — получите высоту каблука, которая оптимальна лично для вас.

Дома ходите в тапочках

Казалось бы, полезнее вообще обойтись без обуви, чтобы стопы отдыхали, но это неправильно. Ходить по ровному полу босиком отнюдь не полезнее, чем по асфальту, например, в обуви на совершенно плоской подошве, — это тоже грозит плоскостопием. Лучше иметь для дома тапочки на небольшом каблучке (в пару см) и подобрать к ним супи­наторы.

Откажитесь от каблуков при беременности

Носить каблуки при беременности нежелательно, потому что они еще сильнее увеличивают прогиб в пояснице, характерный для этого состояния. Центр тяжести смещается настолько, что возрастает риск падений.

Делайте гимнастику р­егулярно

Например, ходите на внутренней и внешней поверхности стоп, на носках и пятках, растягивайте ахиллово сухожилие, выпрямляя ноги и потягивая носки на себя.

Прыгайте

Если есть возможность периодически посещать занятия на батуте — не отказывайтесь, для вас это полезно.

Ходите там, где нет асфальта

За городом, в лесу, на даче, в отпуске старайтесь больше ходить по пересеченной местности — по всяким диким стежкам-дорожкам, какие только найдутся. Именно к такой ходьбе человек приспособлен лучше всего, она наиболее полезна для наших стоп.

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