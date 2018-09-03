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Берем пример с Джиджи Хадид и одеваемся ярко этой осенью!
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Берем пример с Джиджи Хадид и одеваемся ярко этой осенью! 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Американская модель Джиджи Хадид (Gigi Hadid) решила начать осень с ярких красок. Точнее, с яркого наряда. В эти выходные девушку застали в Нью-Йорке в светлых джинсах, мохровом свитере и в ослепительно красных сапогах. Завершала образ красная сумка в тон.
https://www.instagram.com/p/BnRSFVMgGpL/
Модель выглядела так, словно только что сошла с красной ковровой дорожки. Все прохожие оборачивались, чтобы взглянуть на длинноногую красавицу. Берем пример с Джиджи: давайте внедрять больше ярких красок в повседневные образы этой осенью!
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