Берем пример с Джиджи Хадид и одеваемся ярко этой осенью!

Американская модель Джиджи Хадид (Gigi Hadid) решила начать осень с ярких красок. Точнее, с яркого наряда. В эти выходные девушку застали в Нью-Йорке в светлых джинсах, мохровом свитере и в ослепительно красных сапогах. Завершала образ красная сумка в тон.

https://www.instagram.com/p/BnRSFVMgGpL/

Модель выглядела так, словно только что сошла с красной ковровой дорожки. Все прохожие оборачивались, чтобы взглянуть на длинноногую красавицу. Берем пример с Джиджи: давайте внедрять больше ярких красок в повседневные образы этой осенью!