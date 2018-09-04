Ещё
Шейк в роковом алом платье, Рианна с бровями-ниточками и другие яркие герои глянцевых обложек в сентябре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шейк в роковом алом платье, Рианна с бровями-ниточками и другие яркие герои глянцевых обложек в сентябре 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Вне зависимости от издательства и бренда журнала сентябрьские номера считаются самыми яркими и насыщенными информацией. Они появляются в продаже аккурат перед стартом нового сезона и перед месяцем моды, поэтому мы не смогли оставить без внимания и самые яркие обложки сентября.
Фаворитом модной сентябрьской гонки традиционно считается журнал Vogue, особенно отличаются редакции «большой четверки»: самый толстый номер выпускает американское издание, а за ним уже подтягиваются британская, французская и итальянская версии издания. Попадание на обложку американской «библии моды» считается особенным признанием. Так, два года назад Анна Винтур официально открыла для всех Кендалл Дженнер как топ-модель нового поколения, а в этом году обложку вновь украсила Бейонсе. Впрочем, особенным этот номер стал даже не из-за певицы! Дело в фотографе — им выступил 23-летний Тайлер Митчелл, который профессиональной фотографией-то занялся год назад… а теперь уже записал себе в портфолио съемку для главного мирового глянца, еще и с Бейонсе в главной роли.
Не отстает от старшего брата и британский Vogue во главе с Эдвардом Эннифулом: обложка с Рианной с тонкими нарисованными бровями точно произвела фурор. На наш взгляд, удалась сентябрьская обложка и русской версии издания. Юбилейный выпуск украсили три главные российские супермодели Ирина Шейк, Наташа Поли и Наташа Водянова.
Другие обложки ищи в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Диана Гербер
Фото: models.com
WMJ.ru: последние новости
Сменила ориентиры: Кайли Дженнер стала амбассадором Adidas Originals и показала послеродовые формы в лукбуке С чем носить классическую белую рубашку: 4 простые и небанальные идеи В ногу с модой: 5 пар стильных носков с мировых подиумов и их бюджетные альтернативы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди
Что произойдет, если часто сидеть на корточках21
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Чудовищные трансформации людей5
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение