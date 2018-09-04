Шейк в роковом алом платье, Рианна с бровями-ниточками и другие яркие герои глянцевых обложек в сентябре 

Вне зависимости от издательства и бренда журнала сентябрьские номера считаются самыми яркими и насыщенными информацией. Они появляются в продаже аккурат перед стартом нового сезона и перед месяцем моды, поэтому мы не смогли оставить без внимания и самые яркие обложки сентября.
Фаворитом модной сентябрьской гонки традиционно считается журнал Vogue, особенно отличаются редакции «большой четверки»: самый толстый номер выпускает американское издание, а за ним уже подтягиваются британская, французская и итальянская версии издания. Попадание на обложку американской «библии моды» считается особенным признанием. Так, два года назад Анна Винтур официально открыла для всех Кендалл Дженнер как топ-модель нового поколения, а в этом году обложку вновь украсила Бейонсе. Впрочем, особенным этот номер стал даже не из-за певицы! Дело в фотографе — им выступил 23-летний Тайлер Митчелл, который профессиональной фотографией-то занялся год назад… а теперь уже записал себе в портфолио съемку для главного мирового глянца, еще и с Бейонсе в главной роли.
Не отстает от старшего брата и британский Vogue во главе с Эдвардом Эннифулом: обложка с Рианной с тонкими нарисованными бровями точно произвела фурор. На наш взгляд, удалась сентябрьская обложка и русской версии издания. Юбилейный выпуск украсили три главные российские супермодели Ирина Шейк, Наташа Поли и Наташа Водянова.
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Текст: Диана Гербер
Фото: models.com