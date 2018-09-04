В ногу с модой: 5 пар стильных носков с мировых подиумов и их бюджетные альтернативы

Если летом тебе так и не удалось погулять в эффектных босоножках или мюли, то осенью у этой обуви точно появится второй шанс. От первых холодов и любопытных взглядов спасут стильные носки, созданные по всем канонам высокой моды. Роскошно не значит дорого, поэтому трендовая пара легко найдется в масс-маркете.

О спорт!

С первого взгляда кажется, что носки в агрессивной спортивной стилистике (как, например, у MSGM) уместны только на тренировке в фитнес-клубе или беговом марафоне. На самом деле они легко сочетаются с максимально неспортивными вещами, например с длинным тренчем и цветочным платьем. Настоящие it-girls не боятся надевать их даже с бархатными босоножками.

Сама нежность

Законодателем моды на «теплые» носки можно по праву считать Модный дом Miu Miu. Необязательно, чтобы носки были с добавлением ангоры или пуха. Достаточно, чтобы их фактура казалась пушистой. Надеть трогательные носки осенью можно с остроносыми ботильонами и пальто-халатом.

Попасться в сети

Несколько сезонов назад носки в сетку примеряли Кендалл Дженнер Ким Кардашьян с кроссовками Adidas (и собирали тысячи лайков). Мода циклична, и сетка снова один из главных трендов осени. На этот раз Tom Ford предлагает надеть сетчатые носки с женственным брючным костюмом и туфлями-лодочками. Но с провокационной парой можно создать не только строгий образ. Носки в крупную сетку еще эффектнее смотрятся с вещами из денима — широкими джинсами или рваными скинни.

Уроки геометрии

Раньше носки «в ромбик» считались классикой мужской моды, но в Versace с этим стереотипом абсолютно не согласны. Высокие носки с геометрическими узорами и принтами теперь must-have женского гардероба. Их проще всего миксовать с одеждой с британским акцентом — юбкой или платьем с рисунком « принц Уэльский », уютным вязаным кардиганом и грубыми ботинками.

Прозрачный намек

Prada диктует свои правила соблазна — прозрачные носки с полоской-резинкой. Они подчеркивают изящность щиколоток и смотрятся эффектно и с классическими прямыми джинсами, и с миди-юбкой. Что касается обуви, то прозрачные носки стоит примерить с кожаными кедами и туфлями на kitten-heel.

Новый сезон — отличный повод для экспериментов со стилем, а крутая пара носков непременно станет маленьким шагом к большим переменам.

А ты любишь крутые носки?

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Текст: Наталия Соломенникова

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK