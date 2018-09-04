Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осенью

Ненавистная в детстве фраза «надень шапку», сказанная мамой перед каждым выходом на улицу, с возрастом теряет свой негатив и обретает новые грани. Во-первых, держать голову в тепле в плохую погоду — полезно для здоровья. Во-вторых, головные уборы могут дополнить и разнообразить любой аутфит, не хуже обуви или сумки. Этой осенью дизайнеры предложили модницам столько вариаций шляп и кепок, что боимся, нам не хватит времени опробовать их все. Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осеньюШляпа с вуалью

Казалось бы, что шляпы с вуалью — атрибут светских событий с подобающим дресс-кодом. Мода меняет наше представление об этом элементе наряда, поэтому осенью можно ходить с вуалью, куда угодно: на пробежку, в магазин или на свидание. Выглядеть вы при этом будете очень романтично и загадочно.

Платок

Осенью платки перекочуют с шеи (или с лодыжки) на голову, благодаря повальной моде на ретро стиль. Они обеспечат стабильность прически, укроют, в силу своих возможностей, от ветра и создадут женственный образ в духе 50-ых годов. Ответственность за текстуру, принт и способ завязывания платка целиком ложатся на ваши плечи.

Кепка

Спортивный стиль продолжает вышагивать по подиуму в лице худи, кроссовок и кепок. Осенью вас ничто не ограничит в выборе этого головного убора, и вы можете выбирать как максимально спортивные и минималистичные варианты, так и более женственные, дополненные все той же вуалью.

Берет

Берет — вечный модный тренд, символ парижского шика и обязательный атрибут всех икон стиля, которых когда-либо видел мир (и Че Гевары). Утонченный, богемный, одновременно бунтарский и элегантный, этой осенью берет и вновь выходит в фэшн-лидеры.

Ковбойская шляпа

В этом году эстетика Дикого Запада прошлась, практически проехалась верхом, по всему модному миру. По подиуму вышагивали ковбойские сапоги, а на головах моделей появились соответствующие головные уборы. Впрочем, на Старом Американском Западе жили не только ковбои, но и прекрасные дамы в платьях и расшитых шляпах, которые в случае чего могли вскочить на лошадь и выхватить револьвер.

Федора

Шляпа федора перекочевала в женский гардероб из мужского во времена движения суфражисток. В 2016 году в такой шляпе появилась Кейт Миддлтон на обложке юбилейного британского Vogue, и на этом путь на модный Олимп федоры достиг своего пика и подошел к концу. Выше головы герцогини Кембриджской ей уже не прыгнуть.

Панама Панамы можно носить не только летом, защищаясь от солнечных лучей и последующих солнечных ударов, но и в более холодное время года.

Вязаная шапка Вязаные шапки — классика холодной погоды. Выбирая такую, можно отталкиваться только от собственных предпочтений и особенностей стиля. Логотипы, кристаллы, вуаль, медвежьи ушки или помпоны — все это будет максимально модно выглядеть осенью и зимой.

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