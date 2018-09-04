Ещё
Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осенью 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Ненавистная в детстве фраза «надень шапку», сказанная мамой перед каждым выходом на улицу, с возрастом теряет свой негатив и обретает новые грани. Во-первых, держать голову в тепле в плохую погоду — полезно для здоровья. Во-вторых, головные уборы могут дополнить и разнообразить любой аутфит, не хуже обуви или сумки. Этой осенью дизайнеры предложили модницам столько вариаций шляп и кепок, что боимся, нам не хватит времени опробовать их все. Шапка, берет или платок: Какие головные уборы будут популярны этой осеньюШляпа с вуалью
Казалось бы, что шляпы с вуалью — атрибут светских событий с подобающим дресс-кодом. Мода меняет наше представление об этом элементе наряда, поэтому осенью можно ходить с вуалью, куда угодно: на пробежку, в магазин или на свидание. Выглядеть вы при этом будете очень романтично и загадочно.
Платок
Осенью платки перекочуют с шеи (или с лодыжки) на голову, благодаря повальной моде на ретро стиль. Они обеспечат стабильность прически, укроют, в силу своих возможностей, от ветра и создадут женственный образ в духе 50-ых годов. Ответственность за текстуру, принт и способ завязывания платка целиком ложатся на ваши плечи.
Кепка
Спортивный стиль продолжает вышагивать по подиуму в лице худи, кроссовок и кепок. Осенью вас ничто не ограничит в выборе этого головного убора, и вы можете выбирать как максимально спортивные и минималистичные варианты, так и более женственные, дополненные все той же вуалью.
Берет
Берет — вечный модный тренд, символ парижского шика и обязательный атрибут всех икон стиля, которых когда-либо видел мир (и Че Гевары). Утонченный, богемный, одновременно бунтарский и элегантный, этой осенью берет и вновь выходит в фэшн-лидеры.
Ковбойская шляпа
В этом году эстетика Дикого Запада прошлась, практически проехалась верхом, по всему модному миру. По подиуму вышагивали ковбойские сапоги, а на головах моделей появились соответствующие головные уборы. Впрочем, на Старом Американском Западе жили не только ковбои, но и прекрасные дамы в платьях и расшитых шляпах, которые в случае чего могли вскочить на лошадь и выхватить револьвер.
Федора
Шляпа федора перекочевала в женский гардероб из мужского во времена движения суфражисток. В 2016 году в такой шляпе появилась Кейт Миддлтон на обложке юбилейного британского Vogue, и на этом путь на модный Олимп федоры достиг своего пика и подошел к концу. Выше головы герцогини Кембриджской ей уже не прыгнуть.
Панама Панамы можно носить не только летом, защищаясь от солнечных лучей и последующих солнечных ударов, но и в более холодное время года.
Вязаная шапка Вязаные шапки — классика холодной погоды. Выбирая такую, можно отталкиваться только от собственных предпочтений и особенностей стиля. Логотипы, кристаллы, вуаль, медвежьи ушки или помпоны — все это будет максимально модно выглядеть осенью и зимой.
Читайте также: Модные тренды: яркие и неповторимые аксессуары, которые будут популярны осенью Модные тренды: Идеальные осенние образы
Fraufluger.ru: последние новости
Модные тренды: яркие и неповторимые аксессуары, которые будут популярны осенью Vogue Fashion’s Night Out 2018: что ждет гостей в этом году Венецианский кинофестиваль: Лучшие образы прошлого года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов10
Назван идеальный размер женской груди55
Что произойдет, если часто сидеть на корточках21
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Чудовищные трансформации людей5
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
01:12
«Помощь нужна?»: Асмус напугала поклонников
Звёзды
08:24
Секретные точки на теле, которые вас заинтересуют
Здоровье
03:20
Куда делись солистки группы «Лицей»
Звёзды
06:00
Чудовищные трансформации людей
Здоровье Красота
00:09
Бородина рассказала о проблемах со здоровьем
Звёзды
05:22
Артисты, которые так и не смогли купить славу
Звёзды
13:13
Бодибилдеры, перестаравшиеся в борьбе за тело
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение