6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных лет

Мода и кино — неразделимые понятия. Известные дизайнеры из коллекции в коллекцию черпают вдохновение в кинематографе, а киноделы приглашают модные бренды и стилистов поучаствовать в создании образов персонажей. Плодом их работ всегда являются неповторимые наряды, макияж и прически, которые становятся классикой и продолжают свой модный путь в массах. Мы вспомнили фильмы с самыми модными прическами, которые возвращаются в этом году.6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных летРозовый боб Натали Портман ради в роли кино готова побриться налысо или полностью сменить цвет волос, как в фильме «Близость». Её героиня Эллис

появляется перед зрителями с неоновым розовым бобом, который в этом сезоне

актуален, как никогда ранее.

Детская челка

Амели, героиня Одри Тоту из одноименного фильма, одна из пропагандистов

коротких детских челок в мире. В этом году такие челки захватывают все парикмахерские, поэтому всегда можно рискнуть и сделать себе прическу в стиле

любимого французского персонажа.

Афрокосы

Дженет Джексон была иконой стилей в 90-х годах, поэтому нет ничего удивительного в том, что её косички прогремели на весь мир после выхода фильма

«Поэтичная Джастис». Однако, не забывайте о цикличности моды, которая вновь

вернула афрокосам актуальность.

Пикси

Короткая стрижка пикси каждый год попадает в списки модных

трендов, и 2018 год не стал исключением. В кино пикси прославила актриса Миа Фэрроу в картине «Ребенок Розмари», а сама идея стрижки и её создание принадлежит

культовому парикмахеру Видал Сассуну.

Пепельный блонд

После выхода первого сезона «Игры престолов» парни бросились

покупать себе хаски, напоминающих лютоволков Старков, а девушки начали

перекрашиваться в пепельный блонд, как у Дейнерис Таргариен. Цвет волос Матери

Драконов не теряет актуальности и сейчас.

Впрочем, если вы находитесь по другую сторону баррикад и для вас нет фэнтези лучше, чем «Властелин колец», то смело говорите, что хотите

цвет волос как у Гендальфа Белого.

Пучок

Не менее актуально будут выглядеть пучки и их всевозможные вариации: от максимально строгих, до нарочито небрежных. Самые

знаменитые пучки в истории кинематографа принадлежат принцессе Лее в исполнении

Кэрри Фишер . Если верить истории создания «Звездных войн», то на эту прическу Джорджа

Лукаса вдохновила старая фотография мексиканской партизанки Клары де ла Роха.

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