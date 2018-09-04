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6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных лет
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6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных лет 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Мода и кино — неразделимые понятия. Известные дизайнеры из коллекции в коллекцию черпают вдохновение в кинематографе, а киноделы приглашают модные бренды и стилистов поучаствовать в создании образов персонажей. Плодом их работ всегда являются неповторимые наряды, макияж и прически, которые становятся классикой и продолжают свой модный путь в массах. Мы вспомнили фильмы с самыми модными прическами, которые возвращаются в этом году.6 актуальных причесок этой осени, из самых популярных фильмов разных летРозовый боб Натали Портман ради в роли кино готова побриться налысо или  полностью сменить цвет волос, как в фильме «Близость». Её героиня Эллис
появляется перед зрителями с неоновым розовым бобом, который в этом сезоне
актуален, как никогда ранее.
Детская челка
Амели, героиня Одри Тоту из одноименного фильма, одна из пропагандистов
коротких детских челок в мире. В этом году такие челки захватывают все  парикмахерские, поэтому всегда можно рискнуть и сделать себе прическу в стиле
любимого французского персонажа.
Афрокосы
Дженет Джексон была иконой стилей в 90-х годах, поэтому нет  ничего удивительного в том, что её косички прогремели на весь мир после выхода фильма
«Поэтичная Джастис». Однако, не забывайте о цикличности моды, которая вновь
вернула афрокосам актуальность.
Пикси
Короткая стрижка пикси каждый год попадает в списки модных
трендов, и 2018 год не стал исключением. В кино пикси прославила актриса Миа  Фэрроу в картине «Ребенок Розмари», а сама идея стрижки и её создание принадлежит
культовому парикмахеру Видал Сассуну.
Пепельный блонд
После выхода первого сезона «Игры престолов» парни бросились
покупать себе хаски, напоминающих лютоволков Старков, а девушки начали
перекрашиваться в пепельный блонд, как у Дейнерис Таргариен. Цвет волос Матери
Драконов не теряет актуальности и сейчас.
Впрочем, если вы находитесь по другую сторону баррикад и для  вас нет фэнтези лучше, чем «Властелин колец», то смело говорите, что хотите
цвет волос как у Гендальфа Белого.
Пучок
Не менее актуально будут выглядеть пучки и их  всевозможные вариации: от максимально строгих, до нарочито небрежных. Самые
знаменитые пучки в истории кинематографа принадлежат принцессе Лее в исполнении
Кэрри Фишер. Если верить истории создания «Звездных войн», то на эту прическу Джорджа
Лукаса вдохновила старая фотография мексиканской партизанки Клары де ла Роха.
Читайте также: Стричься или нет: Стильные прически осени 2018 Все цвета радуги: Новая тенденция в покраске волос
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