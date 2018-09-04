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В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты
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В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британка Эстер Кезиа Торп (Esther Kezia Thorpe) опубликовала в Twitter фотографию подруги в свадебном платье с карманами. Пользователи социальной сети поразились находчивостью девушки и окрестили ее наряд самой практичной вещью в мире.
«ВСЕМ СТОЯТЬ. Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были КАРМАНЫ В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.
Твит собрал более семи тысяч лайков. Пользователи называли девушку королевой и настоящим героем, отмечая удобство такой модели. Многие заметили, что в этом наряде сочетаются красота и практичность. «Гениально», — подтвердил один из юзеров. «Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!» — прокомментировала подписчица.
Некоторые девушки вспомнили, что видели подобные практичные платья на подругах. Две из них заявили, что сами шли под венец в платьях с карманами и назвали их «лучшей штукой на свете».
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