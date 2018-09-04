Свадьба Кьяры Ферраньи: образы невесты в деталях и видео с

Свадьба года, которой с замиранием сердца ждал весь мир моды, состоялась в минувшие выходные на Сицилии. 31-летняя фешионистка Кьяра Ферраньи вышла замуж за 28-летнего музыканта Федерико Лючиа. Предложение руки и сердца от возлюбленного девушка получила давно, но пара решила отложить свадьбу из-за беременности Кьяры. Масштабная подготовка к церемонии началась после того, как 19 марта на свет появился маленький Леонсио.

Кьяра Ферраньи, Федерико Лючиа и маленький Лео Будучи одним из самых влиятельных модных блогеров, Ферраньи была просто обязана продумать свой подвенечный образ до мелочей и поразить сделанным выбором общественность. В целом, ей это удалось: преимущественно и подписчики, и фешн-критики оценили плоды усилий, однако не обошлось и без накладок.

Великая красота: как изменилось свадебное платье за 100 лет В этот день невеста сменила два платья. Оба были сшиты для нее Dior Couture. Первый образ, предназначенный для самой церемонии, задумывался как классический и даже слегка консервативный. Белоснежное платье из кружева с длинным рукавом и воротником стойкой выглядело максимально целомудренно и нежно. Дополнила его прическа в виде скромного пучка и длинная белая фата. Образ принцессы вызвал однозначное восхищение поклонников.

Белоснежное кружево для церемонии

Платье дополнила фата и классический букет

Второе платье Кьяры, подготовленное для праздничной вечеринки, смотрелось куда более необычно. В нем невеста тоже выглядела, как принцесса, но только весьма экстравагантная. Во-первых, оно оказалось трансформером — пышная юбка к концу вечера превратилась в коротенькую пачку. Во-вторых, ткань, из которой сшито платье, была сплошь разрисована. Выяснилось, что украшают наряд знаковые для пары рисунки и узоры, главные из которых — фразы, взятые из песни Федерико Лючиа, которую он пел Кьяре в день помолвки.

Платье для вечеринки, расписанное цитатами из песни

Свадебный образ Анджелины Джоли

Надо сказать, что это креативное платье тотального одобрения не вызвало. Многие посчитали его подчеркнуто романтичным, но нашлись и те, кому оно показалось нелепым. Более того, Кьяру даже обвинили в модном плагиате, указав на то, что ее наряд уж очень напоминает свадебный образ Анджелины Джоли. В 2014 году она отправилась под венец с Брэдом Питтом в платье и фате от Versace, которые были украшены рисунками их детей.

Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

2 Сен 2018 в 6:52 PDT Какое свадебное платье вам подойдет?

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