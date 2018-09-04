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Как живут современные принцессы
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Как живут современные принцессы 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Дина Абдулазиз Аль Сауд, принцесса Саудовской Аравии, известна благородным происхождением, а также неповторимым шармом и безупречным стилем. Дина — светская львица, модница и владелица бутика в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, а также счастливая жена и мать троих детей. Предлагаем взглянуть на жизнь современной принцессы.
1. Восточная принцесса широко известна в модных кругах не только благодаря своему происхождению, но и благодаря стилю, то есть покупкой дорогой одежды и аксессуаров знаменитых брендов.
2. С 2006 года Дина — владелица эксклюзивного модного бутика одежды в Эр-Рияде, попасть в который могут только те, кто удостоился ее личного приглашения.
3. Для бутика Дина лично выбирает одежду как среди уже известных европейских дизайнеров и дизайнеров Востока, так и среди начинающих творцов, поддерживая таким образом талантливых представителей модной индустрии.
4. Важно заметить, что восточная принцесса выбирает не просто одежду, а ту одежду, которая соответствует культуре и взглядам мусульманских женщин.
5. Например, платья дизайнера Diane Von Furstenberg были намеренно изменены, чтобы их можно было включить в ассортимент бутика: вместо длины до колен они стали в пол.
6. Дина — завсегдатай модных событий: показов, презентаций и открытия новых бутиков.
7. Многие дизайнеры причисляют себя к ее поклонникам. Так, свадебное платье Дины было создано одним из самых талантливых дизайнеров Azzedine AlaÏa.
8. А Кристиан Лабутен назвал в честь Дины одну из своих моделей туфель.
9. Любимый аксессуар принцессы — клатчи-книги от Charlotte Olympia.
10. Папарацци и модные фотографы обожают принцессу за яркий стиль и постоянную смену образов.
11. Поражает удивительно органичное сочетание восточной красоты и западных традиций: короткой стрижки, коротких платьев, подчеркнутой стройности.
12. Дина замужем за саудовским принцем Абдулазизом бин Насер бин Абдулазиз Аль Саудом.
13. У пары есть дочь и два сына-близнеца.
14. Глядя на стройную фигуру принцессы, сложно поверить, что она молодая мама троих детей.
15. Долгое время принцесса Дина вместе с мужем жила на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, но недавно переехала обратно в Эр-Рияд.
16. Дина у себя дома в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.
18. Последнее обстоятельство не мешает ей выезжать из страны на модные показы и тусовки.
20. На представленных фотографиях вы можете увидеть стиль принцессы, который очень далек от восточной строгости Саудовской Аравии.
21. За подобные наряды в общественных местах на родине Дины женщин жестоко наказывают.
22. Но, учитывая неприязнь многих к Саудовской Аравии, принцесса Дина, возможно, является неким рекламным лицом своей страны для современного европейского мира, доказывающим, что у них все хорошо и в правах женщин, и в стране в общем.
23. Да и как известно, для некоторых Саудов закон не писан.
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