В преддверии Дня города в Челябинске пройдет парад мод

В пятницу, 7 сентября, в Челябинске состоится уже традиционный «Парад мод на Кировке». Самое стильное мероприятие накануне Дня города пройдет на пересечении улиц Кирова и Коммуны. Вновь жители и гости столицы Южного Урала смогут стать зрителями яркого и модного шоу.

Помимо дефиле с участием артистов и известных лиц города, гостей праздника ждет музыкальная программа с участием кавер-групп.

— В программе мероприятия запланированы модные показы с участием профессиональных моделей и артистов Челябинска. Зрителям онлайн-трансляции продемонстрируют коллекцию одежды эксклюзивных брендов из Москвы, — сообщают организаторы парада, имидж-клуб «Светлана». — Будут привлечены артисты челябинской филармонии и победители «Весны студенческой». Кроме этого, учащиеся продемонстрируют на подиуме школьную коллекцию одежды.

По словам организаторов, каждый показ будет ярким, театрализованным событием с применением профессиональных спецэффектов.

"Парад мод на Кировке" начнется 7 сентября в 19.30. Вход свободный.