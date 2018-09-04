Муза: 5 аутфитов Бейонсе, которые доказывают, что она и правда королева

1.

Мы не знаем, как у Бейонсе всегда получается быть лучше всех: выпускает ли она песню, музыкальное видео или просто появляется на горизонте в очередном сногсшибательном наряде, но ее команда и она сама всегда справляется на ура. На этой почве некоторые даже обвиняют певицу в связи с масонами — не может обычный человек быть таким успешным и классным. Не знаем, замешаны ли в выборе этого платья масоны, но наряд с металлическим эффектом, плиссе, глубоким декольте и вырезами по ноге свел с ума не только Джей-Зи, но и нас тоже.

2.

Не обязательно быть приглашенным на свадьбу в Англии, чтобы надеть модную шляпку. Бейонсе в черном бархатном платье в пол и шляпе пришла на «Грэмми-2018». Дополнила лук звезда узкими очками, массивными серьгами с бриллиантами и темной помадой. Ох, этот выход знаменитости нам до сих пор во снах снится.

3.

Несмотря на свои идеальную фигуру и внешность, не все звезды справляются со сложным трендом на «голые» платья. Но для королевы Би это как раз плюнуть. И в очередной раз она доказала это на концерте Tidal X в 2017 году. Сколько тогда было разговоров, ой сколько.

4.

Met Gala — особое событие для таких fashion-див, как Би. Долгое время ее сердце принадлежало модному Дому Givenchy, который и создал это шикарное платье для звезды в 2012 году. Уже тогда Бейонсе и Рикардо Тиши предсказали возвращение «naked dresses» и перьев. Уверены, пройдись Бейонсе в таком платье по ковровой дорожке сейчас, она бы снова возглавила Топ самых стильно одетых знаменитостей (наш уж точно!).

5.

И напоследок — наряд настоящей царицы — золотое платье, сшитое в ателье Falguni Shane Peacock для WACO Theater Center's Wearable Art Gala, которое проводила мать Бейонсе. На самом деле, на создание платья дизайнеров вдохновил наряд настоящей королевы — Аманишакхето, королевы Нубии. Думаем, этим нарядом Бейонсе расставила все точки над i и доказала, что именно она заправляет модным миром — при помощи масонов или без них. Hands down!