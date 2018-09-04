Сила Рафа: как Раф Симонс меняет Calvin Klein

Минималист, пурист и эстет, дизайн которого отличается отрешенностью и аскетичностью — кажется, Раф Симонс — самый неподходящий герой в истории Calvin Klein с его откровенной сексуальностью и игрой на грани фола. Но, почему-то, после его, Симонса, отставки из Dior и решения руководства Calvin Klein о модернизации марки, начавшейся с увольнения Франциско Коста и Итало Зуккелли, ни у кого даже не возникло вопроса, кто займет освободившееся место креативного директора американского бренда. Ставка была сделана именно на него — бельгийца по происхождению, но американца до мозга костей, которому доверили буквально все: от управления объединенной линией ready-to-wear до разработки аксессуаров, выпуска парфюма и дизайна собственных бутиков.

Calvin Klein

Скажем честно, мир американской моды — не такой богатый на таланты, как итальянский или французский. Однако Кельвину Кляйну удалось вписать свое имя в ранг титанов индустрии, став одним из прародителей моды на «унисекс». Шаг за шагом Кляйн шел к своей мечте, которая осуществилась в 1968 году, когда молодой человек совместно со своим другом Барри Шварцоц зарегистрировал марку Calvin Klein, изначально специализировавшуюся на пошиве верхней одежды для мужчин. Именно Кляйн заставил весь мир пересмотреть консервативные взгляды на джинсы: с легкой руки дизайнера они стали воплощением стиля, благородства и сексуальности, перекочевав из простой одежды рабочих в ранг must have’ов. Одежда Calvin Klein — для сильных духом молодых людей: они свободны от условностей общества, уверены в себе, понимают современную моду и готовы следовать ей беспрекословно. Креативные директора марки обладали идеальным слухом и чувством новизны: они буквально заново переписывали историю привычных нам вещей, раз за разом выдавая результат — чувственный, дерзкий и элегантный. Скандалы, громкие разбирательства, судебные слушания, связанные с провокационными рекламными кампаниями, — руководство было готово на все, чтобы увлечь своего покупателя и сделать так, чтобы он остался с ними надолго. Но вдруг что-то пошло не так: несмотря на более-менее стабильные продажи, компания почувствовала (вот она –дальнозоркость), что нужны перемены. Бренду был необходим кто-то, кто бы его обновил и вдохнул новую жизнь и энергию. Тут и появился любимчик мировой общественности, имя которому Раф Симонс.

Раф Симонс

История жизни и творческого пути Рафа Симонса могла бы стать основой для сказок с хэппи-эндом. Счастливое беззаботное детство в родном городе Неерпельт под песни Depeche Mode, учеба по специальности «промышленный дизайн» и стажировка у Вальтера ван Бейтендонка, который и открыл для Рафа мир моды и дизайна одежды. Мартин Маржела , Хельмут Ланг, Жиль Зандер — минимализм привлекал молодого человека уже в начале 90-х. Этот же минимализм и ляжет в основу эстетики, которой будут восхищаться миллионы.

Переезд в Антверпен стал поворотной точкой в творческой биографии дизайнера: именно здесь он познакомился с Вероник Бранкино, Оливье Риццо, Вилли Вандерперре, и именно здесь в 1995 году он запустил одноименный бренд Raf Simons, который ввел увлечение молодого поколения на моду подворотен и субкультур. А дальше были Jil Sander и Dior — истории, не требующие лишних слов. Он осовременил оба бренда, привнеся в первый чувственность и цвет, а во второй — минимализм исполнения, убрав излишнюю театральность и нарядность. Если можно так выразиться, для обоих столпов французской моды Раф Симонс стал своего рода ураганным вихрем, который, сметая все на своем пути, не ломая старое, вызывал некое раздражение, которое и приводило к обновлению и дальнейшему развитию.

Раф Симонс и Calvin Klein

Первое шоу Рафа Симонса в качестве креативного директора марки стало самым ожидаемым на Неделе моды в Нью-Йорке сезона осень-зима 2017/18. Джинсовые рубашки с накладными контрастными карманами, идеально скроенные костюмы, четкие линии и цвет, неприлично много цвета, которого и не ждешь от Рафа Симонса — под песню Дэвида Боуи «This Is Not America» Симонс показал свою Америку: такую, какая она есть здесь и сейчас. Его Америка — своеобразный синтез городской суеты и умиротворения сельской жизни, поданный сквозь проекцию чисто европейской рафинированности. Его Америка — мир лакированных казаков, классических пальто и кожаных курток, соседствующих с коктейльными платьями, а также пластиковой фурнитурой и украшениями из перьев. В этом и состоит отличие Рафа Симона от Келвина Кляйна. Там, где Кляйн, что называется, «поддал бы жару», Симонс просто делает круто: круто, но этим все сказано.

«Я не романтизирую прошлое, я романтизирую будущее», — заявляет дизайнер. Может, именно поэтому каждая новая коллекция — как подготовка к чему-то более важному и неизведанному. В качестве аксессуаров — ведра с поп-корном, в качестве принтов — рисунки Энди Уорхола , а главная составляющая гардероба — вещи из серебристой ткани, похожей на фольгу, — градус безумия его работ повышается с каждым разом все больше и больше, накаляя обстановку до предела.

Раф Симонс не был бы Рафом Симонсом, если бы он так не любил современное искусство. «Если бы меня спросили, что вам нужно, кроме воздуха, чтобы дышать, я бы незамедлительно дал ответ — искусство», — комментируют свою трепетную любовь дизайнер. И его первая рекламная кампания в качестве единоличного креативного директора марки — дань американским творцам — Ричарду Принсу , Стерлингу Руби и Энди Уорхолу, на фоне работ которых были запечатлены классические вещи арсенала Calvin Klein — деним и нижнее белье. Классика жанра банальна, но от этого не менее желанна.

За два года работы в Calvin Klein Раф Симонс сделал невозможное: начав с обновления логотипа, он запустил кутюрную линию By Appointment, перезапустил классику парфюмерного мира — аромат CALVIN KLEIN Obsessed и заставил нас поверить, что нам всем очень нужны силиконовый плащ и белые трусы, а ещё балаклава и скотч стоимостью более 200$. А теперь о главном: доход Calvin Klein за четвертый квартал 2017 года вырос на 23%. У вас еще остались какие-то вопросы, что же сделал Раф Симонс для Calvin Klein?