Велосипедки с элегантными сапожками? Джиджи Хадид знает толк в трендах!

Джиджи Хадид славится своим безукоризненным вкусом и любовью к трендам. Так, например, она не смогла пройти мимо хита этого лета — велосипедок. Первой, кто внедрил эту вещь в качестве повседневного гардероба, стала Ким Кардашьян , а светским модницам это так понравилось, что теперь они то и дело представляют свои вариации полуспортивных образов.

На днях Джиджи вышла на прогулку в черном total look, составив его из свободной кофты с длинным рукавом, велосипедок, а также элегантных сапожек-носков, которые также недавно покорили мир моды. Свой образ она дополнила золотыми подвесками, солнцезащитными очками и классической сумкой. Получилась, своего рода, прекрасная альтернатива маленькому черному платью!

Напомним, что весной появились слухи о воссоединении Джиджи Хадид и Зейн Малика спустя два месяца после их разрыва. Какое-то время пара скрывалась от публики, но сильные чувства невозможно спрятать от любопытных фанатов. Вскоре модель и музыкант подтвердили свой роман и сейчас наслаждаются друг другом. Может дело все же дойдет до свадьбы?