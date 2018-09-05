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Велосипедки с элегантными сапожками? Джиджи Хадид знает толк в трендах!
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Велосипедки с элегантными сапожками? Джиджи Хадид знает толк в трендах! 

Grazia + ещё 1 1 час назад
Фото: Grazia
Джиджи Хадид славится своим безукоризненным вкусом и любовью к трендам. Так, например, она не смогла пройти мимо хита этого лета — велосипедок. Первой, кто внедрил эту вещь в качестве повседневного гардероба, стала Ким Кардашьян, а светским модницам это так понравилось, что теперь они то и дело представляют свои вариации полуспортивных образов.
На днях Джиджи вышла на прогулку в черном total look, составив его из свободной кофты с длинным рукавом, велосипедок, а также элегантных сапожек-носков, которые также недавно покорили мир моды. Свой образ она дополнила золотыми подвесками, солнцезащитными очками и классической сумкой. Получилась, своего рода, прекрасная альтернатива маленькому черному платью!
Напомним, что весной появились слухи о воссоединении Джиджи Хадид и Зейн Малика спустя два месяца после их разрыва. Какое-то время пара скрывалась от публики, но сильные чувства невозможно спрятать от любопытных фанатов. Вскоре модель и музыкант подтвердили свой роман и сейчас наслаждаются друг другом. Может дело все же дойдет до свадьбы?
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