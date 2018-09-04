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St.Friday Socks выпустил первую коллекцию нижнего белья — c эрмитажными котами, корюшкой и шавермой
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St.Friday Socks выпустил первую коллекцию нижнего белья — c эрмитажными котами, корюшкой и шавермой 

Собака.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: Собака.ru
Чулочно-носочный бренд St.Friday Socks выпустил первую коллекцию нижнего белья и домашней одежды. В ней — трусы, футболки, лонгсливы, худи и шорты, украшенные символами, легендами и мифами Петербурга: эрмитажный кот вселяется в сфинкса, корюшка плывет рядом с огурцами, балерины танцуют под уличный рок, кофе сочетается с пышками и шавермой, а на пляже Петропавловской крепости круглый год загорают жители города и туристы. «У Beastie Boys есть песня-признание в любви к Нью-Йорку, — комментирует идею арт-директор Джема Сакушева, — а наша коллекция — признание в любви к Петербургу. Хочется иметь огромные руки, чтобы обнять весь город и отдельно каждое дерево, каждого Петра, чайку, кота и рюмочку Бехеровки напоследок. Наш первый релиз одежды и белья позволяет нам это сделать».
Коллекция выпущена ограниченным тиражом (не более 25 экземпляров на каждый товар, кроме носков) и стоит от 690 рублей (за нижнее белье) до 3990 рублей (за худи с вышивкой). Купить вещи можно на сайте myfriday.ru, а в октябре они появятся в нескольких партнерских магазинов бренда.
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