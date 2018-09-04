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Такая красота: рассказываем, как повторить свадебный бьюти-образ Кьяры Ферраньи
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Такая красота: рассказываем, как повторить свадебный бьюти-образ Кьяры Ферраньи 

Grazia 37 минут назад
Фото: Grazia
Специально для торжества креативный директор Dior Мария Грация Кюри разработала три потрясающих образа, созданных специально для Кьяры. Однако внимания заслуживают не только модные, но бьюти-образы невесты, которых тоже было три — для церемонии обручения, фуршета и вечеринки.
Макияж блогеру и близкой подруге делал популярный визажист Мануэль Мамели. «Я регулярно работаю с Кьярой вот уже три года, — рассказывает Мамели. — Я делал ей макияж перед первым свиданием с Fedez и в тот день, когда он сделал ей предложение в Вероне. Логично, что в день Х она доверила свой образ именно мне», — поделился он.
Так, как Кьяра — лицо Lancôme, для ее свадебного образа использовалась косметика только этого бренда.
Для основного образа в качестве праймера Мануэль использовал BB-крем Hydrazen, поверх он наносил стойкую тональную основу Teint Idole Ultra Wear Camouflage. Для макияжа глаз он выбрал палетку Hypnose в оттенке 108 и тушь Monsieur Big Waterproof, а для губ — помаду l'Absolu Rouge в оттенке 510.
«Все три образа отличаются друг от друга, но при этом в каждом из них мы старались подчеркнуть естественную красоту Кьяры», — рассказал Мамели.
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