Такая красота: рассказываем, как повторить свадебный бьюти-образ Кьяры Ферраньи

Специально для торжества креативный директор Dior Мария Грация Кюри разработала три потрясающих образа, созданных специально для Кьяры. Однако внимания заслуживают не только модные, но бьюти-образы невесты, которых тоже было три — для церемонии обручения, фуршета и вечеринки.

Макияж блогеру и близкой подруге делал популярный визажист Мануэль Мамели. «Я регулярно работаю с Кьярой вот уже три года, — рассказывает Мамели. — Я делал ей макияж перед первым свиданием с Fedez и в тот день, когда он сделал ей предложение в Вероне. Логично, что в день Х она доверила свой образ именно мне», — поделился он.

Так, как Кьяра — лицо Lancôme, для ее свадебного образа использовалась косметика только этого бренда.

Для основного образа в качестве праймера Мануэль использовал BB-крем Hydrazen, поверх он наносил стойкую тональную основу Teint Idole Ultra Wear Camouflage. Для макияжа глаз он выбрал палетку Hypnose в оттенке 108 и тушь Monsieur Big Waterproof, а для губ — помаду l'Absolu Rouge в оттенке 510.

«Все три образа отличаются друг от друга, но при этом в каждом из них мы старались подчеркнуть естественную красоту Кьяры», — рассказал Мамели.